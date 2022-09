Trasportava pulcini in condizioni precarie, denunciato

Trasportava pulcini in condizioni precarie, denunciato. Sequestrati da Cc a venditore ambulante 1.480 esemplari.

CIRÒ MARINA, 23 SET - Trasportava un carico di pulcini in precarie condizioni igienico sanitarie e privo delle necessarie autorizzazioni per la vendita.

Un quarantaseienne di Afragola (Napoli) è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina con l'accusa di maltrattamento di animali. I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l'uomo che era alla guida di un mezzo con all'interno 1480 piccoli esemplari, di cui sette privi di vita, stipati in trentasette contenitori di cartone.

I pulcini erano destinati alla vendita ambulante nonostante il conducente del mezzo e proprietario del carico risultasse privo di autorizzazioni al trasporto ed alla vendita.

Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale ha costatato le precarie condizioni igienico-sanitarie degli animali che sono stati sequestrati e presi in custodia in locali del Comune di Cirò Marina.