Trasporti: biglietti troppo costosi per calabresi

Trasporti: biglietti troppo costosi per calabresi. "Basta annunci Governo, no pagare servizio alta velocità negato".

CATANZARO, 23 SET - "Abbiamo presentato al governo un'interrogazione per segnalare tutti i gravi problemi di mobilità della Calabria e il gap ormai evidente con il resto del Paese. A fronte di una differenza di distanza chilometrica tra Roma - Milano e Roma - Reggio Calabria di poco più di 100 chilometri, i treni alta velocità impiegano il doppio di orario, ma un calabrese paga lo stesso tanto".

Lo afferma, in una nota, il deputato della Lega Domenico Furgiuele che annuncia sulla questione un'interrogazione al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli e, al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

"Il governo interceda - prosegue Furgiuele - affinché ci sia una revisione al ribasso del costo dei biglietti, dal momento che i calabresi pagano per un servizio di alta velocità non erogato e da Roma prendano finalmente coscienza dell'arretratezza infrastrutturale del nostro territorio, procedendo alla realizzazione di una rete Alta velocità che collegherebbe tutto il Sud, mettendo fine a una stagione di annunci che ha portato al nulla di fatto".