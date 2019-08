Salvini propone presidenza del Consiglio a Di Maio pur di riappacificare

ROMA 17 AGOSTO - Salvini sarebbe pronto a offrire la presidenza del Consiglio a Di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi ed evitare la formazione di una nuova maggioranza: è quanto sostengono fonti del Pd. 'Niente governicchi per fare la manovra e basta', ribadiscono i dem. Ma dai 5 Stelle arriva una secca smentita: 'E' una fake news, per noi è importante solo il taglio dei 345 parlamentari', conclude la nota M5s. E il leader della Lega precisa: 'A differenza del PD, noi abbiamo votato per il taglio dei parlamentari. Bene il risparmio di mezzo miliardo, ancora meglio il risparmio di due miliardi con i porti chiusi', sottolinea Salvini.

Fonte immagine (TPI)