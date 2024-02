Trattori bloccano la SS.106 in Calabria: Protesta degli Agricoltori contro l'Aumento dei Costi di Produzione - Video

La protesta dei trattori, che nelle scorse settimane ha fatto sentire la propria voce in Germania, ora si estende al Sud Italia, con agricoltori provenienti da Calabria, Sicilia, Puglia e Molise che esprimono il loro dissenso contro l'aumento esorbitante dei costi di produzione. Il Movimento Territorio e Agricoltura (Mta) guida la manifestazione, che coinvolge anche operatori agricoli e zootecnici della Calabria, specialmente nella zona del Crotonese.





L'azione di protesta si concentra su importanti arterie stradali del Mezzogiorno, tra cui la Statale 106 e l'Autostrada del Mediterraneo. La situazione più critica si verifica lungo la SS.106 da Botricello a Sellia Marina, in direzione Catanzaro, dove i trattori hanno di fatto bloccato il tratto stradale, creando disagi per chiunque utilizzi quella tratta.





I motivi della protesta sono molteplici: gli agricoltori denunciano un aumento insostenibile dei costi di produzione, che includono i carburanti e le materie prime. Inoltre, esprimono il loro malcontento nei confronti delle restrizioni sempre più rigide che, secondo loro, danneggiano il settore agricolo da anni.





Il focus della protesta si concentra anche sulle agevolazioni per il gasolio, che potrebbero presto scomparire, generando preoccupazioni tra i produttori e, soprattutto, tra i consumatori finali. L'ipotesi di un triplicarsi dei prezzi di acquisto dei prodotti alimentari sugli scaffali è motivo di crescente apprensione tra la popolazione.





In definitiva, l'ampiezza della protesta che ha avuto inizio in Germania continua a diffondersi in tutto il Paese, con la promessa di ulteriori azioni nei prossimi giorni. La situazione richiede un'attenzione immediata da parte delle autorità per trovare soluzioni che possano soddisfare le esigenze degli agricoltori e garantire la stabilità del settore.