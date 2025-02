Montalto Uffugo, 41enne travolto e ucciso da un furgone

Uomo travolto da un furgone a Montalto Uffugo: muore 41enne, ipotesi guasto al freno a mano

Montalto Uffugo (CS) – Tragedia nel pomeriggio a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un furgone. Il mezzo, secondo una prima ricostruzione, era fermo a poca distanza dalla vittima quando improvvisamente si è messo in movimento.

Ipotesi guasto al freno a mano

Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi che il freno a mano del furgone possa essersi sganciato, provocandone lo scivolamento e il conseguente investimento del quarantunenne, impegnato in un trasloco. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È stato allertato anche l’elisoccorso, il cui intervento si è rivelato purtroppo vano. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, che hanno messo in sicurezza l’area.

Indagini in corso

I carabinieri stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio anche un possibile malfunzionamento del sistema di frenata del veicolo.

L’episodio ha suscitato sgomento nella comunità di Montalto Uffugo, dove la vittima era conosciuta e stimata.