Tre i rappresentanti della federazione Socialista catanzarese nel Consiglio nazionale del PSI

Catanzaro 22 aprile 2025 - Si è svolto nei giorni scorsi a Napoli il congresso nazionale straordinario del Partito Socialista Italiano che ha visto, dopo anni, la presenza di tutti i rappresentanti dei Partiti politici nazionali e ha ancora una volta ancorato la naturale collocazione del Partito nell’alveo della sinistra e del Partito Socialista Europeo e Internazionale di cui è fondatore.

A conclusione dei lavori sono risultati eletti tre rappresentanti della Federazione provinciale Socialista di Catanzaro nel Consiglio Nazionale: Domenico Marino, segretario provinciale, Massimo Barbieri, Segretario della sezione Socialista di Davoli e Masino Paonessa, Segretario cittadino di Catanzaro.

L’ex sindaca e attuale consigliera comunale di Gimigliano, Niny Gigliotti è stata chiamata a far parte del coordinamento nazionale donne del Partito Socialista Italiano.

In una dichiarazione congiunta i rappresentanti Socialisti, nel ringraziare i delegati congressuali per l’onore loro dato di rappresentare il Partito Socialista catanzarese, esprimono piena e convinta condivisione sui temi affrontati dal congresso e presi come linea portante del Partito per gli anni a venire.

Dal lavoro alla scuola pubblica, dalla sanità per tutti e gratuita per chi non può alla sicurezza nelle città, dai diritti dei cittadini ai doveri per gli stessi alla difesa delle donne.

I rappresentanti Socialisti hanno chiesto che il Partito riservi particolare attenzione verso la Calabria affrontando i problemi della sanità pubblica, uscendo dalla annosa fase commissariale, dei trasporti, in primis affrontando l’ammodernamento della rete stradale (strada statale 106 e viabilità interna), del ponte sullo stretto di Messina, la cui costruzione non ha senso senza la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria, che non può certamente fermarsi ai confini della Calabria, allo spopolamento delle aree interne, al sempre presente e non più rinviabile problema della criminalità organizzata che soffoca la vita civile delle pubbliche Amministrazioni solo per citare alcuni dei problemi che affliggono la nostra regione.