Treno deragliato: familiare vittima, Italia chiede giustizia. Le chiamate dei passeggeri dal treno,è successo incidente enorme

MILANO, 7 FEB - "Stiamo ricevendo messaggi di cordoglio", la famiglia ha subito "un grande colpo. E' dilaniata": così ha detto ai microfoni del TgR Lombardia uno dei familiari di Giuseppe Cicciù, uno dei due macchinisti morti nel deragliamento del Frecciarossa 9595 di ieri a Ospedaletto Lodigiano. "Non è la famiglia a chiedere giustizia - ha aggiunto - ma l'Italia intera".

I parenti di Giuseppe, che viveva a Cologno Monzese, così come quelli di Mario Dicuonzo, che risiedeva a Pioltello, si sono stretti nel loro dolore, ancora sotto choc per quanto accaduto. Come sotto choc erano i passeggeri che dal treno deragliato hanno chiamato i soccorsi.

"Cosa sia successo non so - dice un passeggero in una delle telefonate registrate fatte sentire dal TgR - ma c'è stata una frenata micidiale". "Correte, venite subito, è successo un incidente grossissimo".