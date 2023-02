Treviso, un bambino nasce in auto e i suoi genitori lo chiamano ANAS, che significa "cordialità-Amico"

Treviso, un bambino nasce in auto e i suoi genitori lo chiamano Anas, che significa "cordialità" in arabo, ma anche "amico" o "intimo". La coppia originaria della lingua araba ha scelto questo nome in onore di Anas ibn Malik, uno dei compagni del profeta Maometto. In Italia, ci sono 2.503 maschi con questo nome, mentre in Francia ce ne sono 8.782.

La sera del 29 gennaio, i genitori sono partiti da Vazzola per andare in ospedale, ma le forti contrazioni hanno reso impossibile arrivare in tempo. Il papà, preoccupato, ha chiamato il servizio sanitario 118 per chiedere aiuto. Sotto la guida dei sanitari, la coppia ha fermato l'auto e il papà ha assistito la moglie durante il travaglio. L'ambulanza e l'automedica sono partiti subito per raggiungere la coppia e, al loro arrivo, la testa del neonato era già visibile.

Il parto è stato veloce e l'espulsione della placenta è stata rapida. Anas ha aperto gli occhi sul mondo a viale Fellissent a Treviso, pesando poco più di tre chili. Mamma e figlio stanno entrambi bene nell'ospedale Ca'Foncello di Treviso, nel reparto Ostetricia. Il piccolo Anas, che ha già dimostrato la sua tenacia sin dal primo istante, crescerà sicuramente forte e sano, pronto ad abbracciare la magia della vita.

Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia ci sono circa 360.000 nati all'anno, di cui circa il 2% nascono fuori dall'ospedale. Tuttavia, grazie alla tecnologia e all'addestramento dei professionisti del servizio sanitario 118, la maggior parte dei parti fuori dall'ospedale si svolge in modo sicuro e senza complicazioni.