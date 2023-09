Tripudio per Susan Sarandon al MGFF: qui mi sento come a casa

“Sono molto felice di essere qui, sarebbe una bellissima idea poter girare un film in Calabria. Il mare, i boschi, il cibo sono meravigliosi e le persone sono state splendide. In Italia mi sento come a casa e ho sempre mantenuto un profondo legame con questo Paese”. L’attrice Premio Oscar Susan Sarandon ha parlato così sul palco del Magna Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte, che è tornato ad ospitare una delle più grandi star del cinema internazionale. La platea delle grandi occasioni ha assistito alla masterclass tenutasi ieri sera all’Arena Porto di Catanzaro, con la conduzione della giornalista Silvia Bizio, tributandole alla fine un grande applauso.



Le bellezze della Calabria, le sue origini italiane (la famiglia materna era infatti originaria di Ragusa) e la volontà di ottenere la cittadinanza del nostro Paese hanno offerto diversi spunti di dibattito per l’attrice che ha così commentato: “I miei legami con l’Italia sono molto forti. Pur vivendo a New York, l’Italia è l’unico altro posto al mondo dove potrei vivere perché per me ha un fascino differente e una storia unica”. Si è anche discusso del cinema italiano nel ricordo dei maestri del passato, come Bernardo Bertolucci, e dei temi attualissimi legati allo sciopero portato avanti in questi giorni ad Hollywood da sceneggiatori e attori - a cui Sarandon ha aderito con grande convinzione – contro i nuovi modelli di business imposti dagli studios.



Susan Sarandon ha ricevuto la Colonna d’oro alla carriera, realizzata dal Brand GB Spadafora, quale Premio Calabria Film Commission: “Siamo onorati di averla qui tra noi. La sua presenza è un messaggio straordinario, emblematico per una terra del sud Italia che lavora e fatica tutti i giorni per accrescere la sua reputazione nel mondo – ha detto il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande -. Soprattutto per me che guido la Fondazione del Cinema, averla qui significa offrire maggiore prestigio al nostro lavoro di promozione del cinema in relazione alla Calabria e alla sua industria culturale. Sono certo che la sua permanenza nella nostra terra abbia il potere di trasmettere agli appassionati del cinema sentimenti di positività e di sana ribellione e questa è una cosa eccezionale”.



Sul palco durante la serata di ieri anche la presidente della LILT- Lega italiana lotta tumori di Catanzaro, Concetta Stanizzi, che ha portato la propria testimonianza sulla campagna di sensibilizzazione portata avanti dall’associazione a sostegno della prevenzione.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria - brand della Regione Calabria - Assessorato al Turismo -, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, Lilt - Lega Italiana per la lotta contro il cancro. Il Magna Graecia Film Festival aderisce anche alla rete dei festival sostenibili e plastic free - per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della tutela dell'ambiente, dei borghi e delle spiagge - sposando la campagna promossa da Agis e Italiafestival.