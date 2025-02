Tutti a Frosinone! I Giallorossi pronti alla trasferta: gli Ultras UC73 chiamano a raccolta i tifosi

Tutti a Frosinone! Grande mobilitazione per la trasferta dei Giallorossi: gli Ultras UC73 chiamano a raccolta i tifosi

La passione per il Catanzaro si accende ancora una volta per una delle trasferte più importanti della stagione. Per la 25ª giornata di Serie B, i Giallorossi affronteranno il Frosinone in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. Per l’occasione, gli Ultras Catanzaro 1973 (UC73) hanno lanciato un appello ai tifosi: riempiamo il Settore Ospiti e sosteniamo la squadra!

Trasferta organizzata: come partecipare

L’organizzazione della trasferta è già in moto per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio Benito Stirpe di Frosinone senza problemi. Gli UC73 hanno predisposto un servizio di autobus che include il biglietto per il Settore Ospiti, offrendo un pacchetto completo per vivere al massimo l’esperienza.

Le prenotazioni si potranno effettuare presso la sede di Via Paglia 6, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 3 febbraio: dalle 16:30 alle 20:00 Martedì 4 febbraio: dalle 16:30 alle 20:00 Mercoledì 5 febbraio: dalle 15:30 alle 18:00



Un muro giallorosso a Frosinone

Il Settore Ospiti deve diventare una bolgia per trascinare la squadra verso un risultato positivo. La tifoseria giallorossa è da sempre il dodicesimo uomo in campo, e questa trasferta rappresenta un'opportunità imperdibile per dimostrare ancora una volta la forza e il calore del tifo catanzarese.

Una sfida cruciale per il Catanzaro

Sul campo, il Catanzaro dovrà affrontare un avversario ostico come il Frosinone, squadra con grandi ambizioni e molto temibile tra le mura amiche. I ragazzi di Vincenzo Vivarini hanno bisogno del massimo supporto per conquistare punti preziosi e continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali.

Il richiamo degli UC73: “Segui gli Ultras!”

Questa trasferta è più di una semplice partita: è appartenenza, passione e orgoglio. Gli UC73 invitano tutti i tifosi a partecipare per trasformare il viaggio verso Frosinone in una grande giornata di tifo e aggregazione.

⚽ Non restare a casa, unisciti alla trasferta e vivi il Catanzaro dal vivo!