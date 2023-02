Tutto pronto per il Festival di Sanremo. Ecco i dettagli

Tutto pronto per il Festival di Sanremo. Domani sera si darà il via alla 73esima edizione della kermesse che vedrà anche quest’anno Amadeus in veste di direttore artistico e presentatore, affiancato da Gianni Morandi.

Il dopofestival, secondo le anticipazioni del conduttore nell’edizione serale del Tg1, sarà affidato a “Viva Rai2”, il format radiofonico condotto da Fiorello, che andrà in onda subito dopo la fine della gara canora su Rai1 per le prime quattro serate e la cui replica sarà riproposta su Rai2 dalle 7.15.

Nella prima serata accanto a Morandi ed Amadeus, ci sarà l’influencer Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice. Inoltre, si ascolteranno solo 14 delle 28 canzoni che verranno votate dai giornalisti ma non dal pubblico da casa. Gli ospiti saranno Mahmood e Blanco, vincitori del 2022 con “Brividi”, i Pooh ed Elena Sofia Ricci che presenterà la nuova fiction targata Rai “Fiori sopra l’inferno”. In collegamento, invece, dalla nave Costa Crociere troveremo Fedez, Guè, Takagi e Ketra, Salmo.

Nella seconda serata, la giornalista Francesca Fagnani calcherà il palco del Teatro Ariston spalleggiando i due presentatori. Sono previste le esibizioni dei Black Eyed Peas, Al Bano, Massimo Ranieri, il comico Angelo Duro e l’attore Francesco Arca, protagonista della fiction “Resta con me”.

Nella serata di giovedì, si ascolteranno i 28 brani in gara che verranno giudicati dalla Giuria Demoscopica e dal televoto per formare una classifica provvisoria. Accanto ad Amadeus e Morandi, ci sarà la pallavolista Paola Egonu, mentre si attendono le performance dei Maneskin e di Peppino Di Capri.

Venerdì è la volta delle cover con duetti che hanno già suscitato la grande curiosità dei telespettatori, come quello di Elisa con Giorgia. In questo caso, le esibizioni saranno sottoposte ad un sistema misto, ossia il televoto peserà per il 34%, la demoscopica per il 33% e i giornalisti per il 33%. La nuova classifica farà media con quella precedente. A calcare la scena in veste di co-conduttrice, ci sarà l’attrice Chiara Francini.

Per la finalissima, è attesa la presenza di Chiara Ferragni insieme ad Amadeus e Morandi, del Presidente ucraino Volodymiyr Zelensky il cui intervento sarà trasmesso tramite un video registrato e dei Depeche Mode che presenteranno il nuovo album “Memento Mori”. Peraltro, al parterre di ospiti si aggiungeranno Ornella Vanoni, Gino Paoli, Luisa Ranieri e forse Fiorello. In merito al concorso canoro, si riascolteranno le 28 canzoni che verranno votate dai telespettatori, per poi fare una media con i voti ottenuti in precedenza.

I primi cinque artisti andranno in finalissima riproponendo i pezzi che saranno sottoposti nuovamente alla formula mista (televoto, sala stampa e demoscopica). La somma delle votazioni decreterà il vincitore della kermesse che andrà successivamente a rappresentare l’Italia nell’Eurovision Song Contest.