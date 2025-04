Tutto pronto per “Me Contro Te” a Reggio Calabria, un incredibile megashow!

Ultimo sopralluogo al Palacalafiore di Reggio Calabria in vista del megashow dei “Me contro Te” dei prossimi 12 aprile alle ore 19:30 e e 13 aprile alle ore 15:00. Saranno ben otto gli autoarticolati che trasporteranno la scenotecnica dello spettacolo, a Reggio già il 10 aprile. Circa duecento gli operai e i tecnici che, in turni consecutivi anche notturni, monteranno il gigantesco allestimento, ricco di luci ed effetti di ogni tipo, anche pirotecnici.

“Quello prodotto da Vivo Concerti è un grandissimo spettacolo che incanterà il pubblico dei più piccoli ma anche gli adulti, una produzione da mille e una notte che sbalordirà per il suo allestimento, una grande festa coinvolgente ed emozionante!”, afferma il promoter Ruggero Pegna. Il celebre duo, amatissimo dai giovanissimi, è un autentico fenomeno nato sul web, poi passato anche al cinema e in televisione. Lo show è l’occasione per ascoltare dal vivo tutte le più trascinanti canzoni del duo, ognuna con milioni di views su youtube e nelle loro pagine social. Dopo il successo dello scorso tour, i Me Contro Te, veri nomi Luigi Calagna e Sofia Scalia, attori, cantanti e scrittori, noti anche come Luì e Sofì, entrambi di Palermo, continuano a celebrare il loro primo decennio di carriera con migliaia di piccoli fan e le loro famiglie in ogni data.

Con una carriera iniziata nel 2014, ad oggi Luì e Sofì vantano numeri record, con più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni, 7 milioni di iscritti al loro canale Youtube, oltre 3 milioni su Tik Tok e 1,5 milioni su Instagram. Dopo la pubblicazione del primo video, la carriera di Luì e Sofì è stata un continuo successo, a cominciare dalla serie televisiva Like Me del 2017, in onda su Disney Channel. L’anno dopo hanno pubblicato il loro primo libro Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te e i singoli Signor S, Princesa e Kira e Ray. Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano La vita è un circo, nel 2019 hanno condotto il game show per bambini Disney Challenge Show - Me contro Te e l’anno successivo hanno debuttato al Cinema con il film Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S, sconvolgendo il botteghino con un incasso record. Nel 2020 è arrivato il primo album in studio, Il Fantadisco dei Me contro Te, disco di Platino.

Nel 2021 e nel 2022 sono stati protagonisti dei film Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore, e Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo. Dopo il successo della prima stagione, a dicembre 2023 è uscita la seconda stagione della loro serie Me Contro Te - La Famiglia Reale su Prime Video.

Ad ottobre dello stesso anno è uscito il quinto film Me Contro Te – Vacanze in Transilvania, seguito dal nuovo album di canzoni di Natale Natale con Luì & Sofì. A giugno, poi è arrivato il loro sesto film della saga del Signor S, “Operazione Spie”. L’attesa dell’esercito di piccoli fan calabresi per poterli vedere da vicino è già iniziata. L’evento fa parte della 39° edizione di Fatti di Musica, Festival del Live d’autore, brand Calabria Straordinaria.

La prevendita dei biglietti è regolarmente in corso su www.ticketone.it e nei punti Ticketone. Oltre ai normali biglietti nei vari settori, sono previsti anche speciali pacchetti, tra cui quelli per famiglie (family pack). Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, oppure ai siti web ticketone.it, mecontrote.it, vivoconcerti.com, ruggeropegna.it, pagine social ufficiali.