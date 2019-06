Uccide moglie: figlio testimone, mamma ha aggredito papà

PALERMO, 15 GIUGNO - E' ancora oscura la dinamica dell'omicidio di Anna Scavo, la commessa 36enne di Carini, uccisa dal marito, Marco Ricci, 41 anni, nel negozio di calzature in cui lavorava come commessa.

Il figlio 14enne della coppia ha raccontato agli investigatori che il padre avrebbe agito per legittima difesa dopo essere stato aggredito dalla ex moglie (i due si erano separati da un anno). La versione è al vaglio degli inquirenti. Sia l'adolescente che il padre sono in ospedale (e non in caserma come detto precedentemente) con lievi ferite