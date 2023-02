Udienza di Papa Francesco alle Università Pontificie Romane

Di Stefani Tolomeo. “Formarsi insieme per evangelizzare” è il motto scelto dalla Cruipro (Conferenza Rettori Università e Istituzioni Pontificie Romane) per la giornata del 25 febbraio 2023, che per la prima volta ha visto riunite tutte le Università Pontificie all’udienza con papa Francesco in Aula Paolo VI, dove sono state accolte circa 3000 persone tra rettori, docenti, studenti e personale delle Università e Istituzioni Pontificie Romane.

Padre Navarro, presidente della Cruipro, nel suo intervento ha precisato: “La natura della conferenza contribuisce a percorrere le piste suggerite dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium nel suo proemio, nel contesto di una nuova tappa della missione della Chiesa”.

Ha continuato poi, indicando tre ambiti: “Promuovere il dialogo a tutto campo per fare esperienza comunitaria della gioia della verità; fare cultura dell’incontro puntando all’interdisciplinarietà e alla transdisciplinarietà esercitati con sapienza e creatività nella luce della rivelazione; fare rete, tra le diverse istituzioni dare vita a centri specializzati di ricerca finalizzati a studiare i problemi di portata epocale che investono oggi l’umanità”.

Precisando la dimensione di servizio all’evangelizzazione delle istituzioni universitarie ecclesiastiche, padre Navarro mette in evidenza la ricchezza della diversità carismatica: “L’insegnamento, la ricerca e la missione sono per l’evangelizzazione. Il modo di fare scienza ed insegnare sono pervasi dal carisma delle istituzioni; tale diversità carismatica, specialmente presente a Roma, è un fattore di ricchezza dell’offerta universitaria, come lo è anche la diversità di vocazioni ecclesiali presente nei docenti e studenti: laici che vivono il celibato, laici coniugati, chierici, fedeli di vita consacrata”.

E conclude invitando, le 22 istituzioni presenti, a lavorare insieme, unire le forze nel rispetto della propria identità.

Significativo è stato l’invito del Santo Padre a “fare coro”, perché l’università non è la scuola dell’uniformità, ma è la scuola dell’accordo e della consonanza tra voci e strumenti diversi.

Papa Francesco ha sollecitato a coltivare l'armonia interiore: “Questa armonia chiede di essere coltivata prima di tutto in voi stessi, tra le tre intelligenze che vibrano nell’anima umana: quella della mente, quella del cuore e quella delle mani, ciascuna con il suo timbro e carattere, e tutte necessarie. Linguaggio della mente che sia unito a quello del cuore e a quello delle mani: quello che si pensa, quello che si sente, quello che si fa”.

Volgendo poi lo sguardo e l’attenzione alla scultura del Cristo Risorto, opera dell’artista Pericle Fazzini, papa Francesco invita ancora a fare coro nella docilità allo Spirito.

Clicca QUI per il Discorso del Santo Padre Francesco a Rettori, Docenti, Studenti e personale delle università e istituzioni Pontificie Romane