Ufficiale Catanzaro – Palermo: la sfida slitta a domenica 27 aprile alle 15:00

CATANZARO – Cambia la data dell’attesissimo match tra Catanzaro e Palermo, valido per la 35ª giornata di Serie B: la partita, inizialmente programmata per sabato 26 aprile alle ore 17:15, è stata posticipata a domenica 27 aprile alle ore 15:00.

La decisione è stata presa dalla Lega di Serie B in seguito alla sospensione di tutte le gare in programma sabato, in segno di lutto per i funerali del Papa, che si svolgeranno proprio nella giornata del 26 aprile. Un gesto di rispetto che coinvolge l’intero panorama sportivo italiano, chiamato a fermarsi per un momento di raccoglimento nazionale.

Per i tifosi delle due squadre, l’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi con una nota ufficiale che ha chiarito il cambio di programma. L’attesa per la partita resta comunque alta: i giallorossi del Catanzaro vogliono continuare a sognare i playoff, mentre il Palermo cerca punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica.

I biglietti già acquistati per la gara restano validi per la nuova data. La società del Catanzaro ha invitato i tifosi a verificare eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del club.

Una domenica speciale, dunque, non solo per lo sport, ma anche per il significato che questo rinvio assume nel contesto di un evento storico per la Chiesa e per l’Italia.