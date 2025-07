Ufficiale: Fabio Lupo è il nuovo Direttore Sportivo del Cosenza Calcio

Tempo di lettura: ~2 min

Fabio Lupo è il nuovo Direttore Sportivo del Cosenza Calcio: esperienza e visione al servizio dei rossoblù

COSENZA – Il Cosenza Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Lupo come nuovo Direttore Sportivo. Il dirigente abruzzese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Un profilo di grande esperienza che approda in riva al Crati con l’obiettivo di rafforzare l’identità sportiva del club e guidare la costruzione della rosa in vista della nuova stagione.

Nato a Pescara l’11 ottobre 1964, Lupo ha vissuto il calcio prima da protagonista in campo, militando in Serie A e B nel ruolo di centrocampista, e poi da dirigente con una carriera pluriennale in club di ogni categoria. Dopo l’esordio da DS al Giulianova nel 2003, ha fatto il salto in Serie A con l’Ascoli nel 2005, proseguendo con incarichi a Manfredonia, Torino e Sorrento. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale in Svizzera, al Bellinzona, e nella stagione 2011/2012 ha curato la crescita del settore giovanile della Sampdoria.

Negli ultimi anni ha diretto l’area tecnica di club come Juve Stabia, Teramo, Palermo e Venezia, dove ha lasciato il segno nel campionato 2019/2020. Le più recenti esperienze lo hanno visto protagonista ad Ascoli e Spal, confermandolo come figura affidabile e competente nel panorama calcistico nazionale.

L’ingresso di Fabio Lupo rappresenta una scelta di continuità e rilancio per il Cosenza Calcio, che punta su una guida esperta per affrontare con determinazione il prossimo campionato di Serie B. La sua presentazione ufficiale è prevista per lunedì 14 luglio alle ore 18:30 presso la sala stampa "Denis Bergamini" dello stadio San Vito - Gigi Marulla.

Una nuova pagina si apre per i Lupi della Sila, con la promessa di un progetto solido e ambizioso. Il pubblico rossoblù è pronto a sostenere il nuovo DS, con la speranza di vivere una stagione da protagonisti.

