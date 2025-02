UFFICIALE – Guarascio affida la panchina a Tortelli e Belmonte alla guida del Cosenza

La Società Cosenza Calcio ha ufficializzato un nuovo corso tecnico affidando la panchina a Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte. Una scelta che punta sulla continuità e sul forte legame con la storia e i colori rossoblù.

Tortelli e Belmonte: esperienza e identità per il nuovo corso

La nomina di Pierantonio Tortelli, ex bandiera del Cosenza con quasi 100 presenze e un passato nello staff della prima squadra, rappresenta una soluzione che guarda al futuro senza dimenticare le radici.

Dopo anni di lavoro nel Settore Giovanile, dove ha formato e valorizzato tanti talenti, ora avrà la possibilità di guidare la squadra maggiore.

Al suo fianco ci sarà Nicola Belmonte, classe 1987, cresciuto calcisticamente a Cosenza prima di costruirsi una carriera di alto livello con le maglie di Bari, Udinese, Siena, Perugia e Catania.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha maturato esperienza come collaboratore tecnico nel Siena, prima di entrare nel Settore Giovanile rossoblù, ricoprendo ruoli chiave nello staff di Roberto Occhiuzzi e successivamente come vice di Pierpaolo Bisoli.

Nella stagione in corso, è stato alla guida della Primavera del Cosenza, dimostrando grande competenza e capacità di gestione dei giovani.

Un progetto tecnico che guarda al futuro

La scelta di affidare la squadra a una coppia di allenatori profondamente legati alla realtà cosentina segna un punto di svolta per il club.

La società ha puntato su due figure che conoscono bene l’ambiente e i suoi valori, con l’obiettivo di dare continuità tecnica e valorizzare i giovani.

Ora spetterà a Tortelli e Belmonte tradurre sul campo la fiducia della dirigenza e dei tifosi, in un momento cruciale per il futuro del Cosenza.

L’augurio della società e dei tifosi

Con l’ufficialità del nuovo duo in panchina, il Cosenza Calcio ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento ai due tecnici:

"Auguriamo buon lavoro a Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte! Con la loro passione, competenza e conoscenza del mondo rossoblù, sapranno guidare la squadra con determinazione e ambizione."

I tifosi, intanto, si preparano a sostenere la squadra e il nuovo corso tecnico con il solito calore che da sempre contraddistingue la piazza cosentina.

Segui tutti gli aggiornamenti sul Cosenza Calcio e le ultime novità dal mondo rossoblù!