L'US Catanzaro celebra la Firma di Vivarini, grazie all'accordo raggiunto con Floriano Noto, e punta all'ambizione nella Serie A.

CATANZARO, 17 MAG. - I supercampioni del Catanzaro festeggiano la firma di Vivarini è l’allenatore dei GialloRossi. Non solo Vivarini guiderà la squadra in Serie B, ma è stato raggiunto un accordo ufficiale tra la società e il tecnico abruzzese.

Dopo un'attesa lunga e travagliata, Floriano Noto è riuscito a trovare un accordo soddisfacente con Vivarini. Questo segna un futuro ambizioso per i giallorossi, che ora possono guardare avanti con fiducia.

L'incontro di oggi ha dato i suoi frutti, confermando che Vincenzo Vivarini rimarrà l'allenatore del Catanzaro anche nella prossima stagione, quando la squadra si impegnerà nella competizione di Serie B. Questo è il risultato di una lunga trattativa, ma alla fine è stato raggiunto un accordo con il tecnico abruzzese. Ci sono grandi speranze per il futuro dei giallorossi.

L'accordo proposto prevede un contratto di due anni con un'opzione per un ulteriore anno, sebbene l'ufficialità dell'accordo sia ancora in attesa di conferma. Nonostante ciò, è evidente che c'è un'impostazione ambiziosa per il Catanzaro. La squadra è pronta a intraprendere questa nuova avventura con Vivarini come guida, guardando verso un futuro nella Serie B. la Proclamazione alla festa che si terrà al Centro Commerciale Le Fontane ore 19 forza Aquile

Famiglia Noto, Calciatori e Ultras e la festa dell'US Catanzaro con la Firma di Vivarini - Sognando la Serie A.

CATANZARO, 18 MAG. - Con la festa dell'US Catanzaro 1929 si chiude l'annata d'Oro dell'Aquile, la festa dei Calciatori o meglio dei Gladiatori, la festa dello staff tecnico, la festa della società, ma anche del 12º uomo in campo, la festa degli Ultras.

Oggi uno tsunami di tifosi si è riversato al Centro Commerciale le Fontane di Catanzaro per condividere la festa, e la Famiglia Noto ha voluto fare uno scherzo dicendo che il mister Vivarini ha firmato per un'altra squadra, ma il Patron Noto mette la ciliegina sulla torta: la firma di Vincenzo Vivarini (il mister è uno di noi per due stagioni). Con la festa di oggi è stata ufficializzata la tanto attesa firma del tecnico dei record.

Di seguito piccole note per non dimenticare nella stagione 2022-2023: dopo aver condotto un campionato senza sconfitte fino a metà febbraio, il Catanzaro vince il girone C con cinque giornate d'anticipo, guadagnandosi così il ritorno in Serie B dopo diciassette anni. Con solo sei pareggi e due sconfitte, il Catanzaro dei record chiude una stagione eccezionale, con 96 punti complessivi, superando il record della Ternana di due anni prima (che si era fermata a 90). Segnando 102 reti e subendone solo 21, il Catanzaro ha una devastante differenza reti di +81.

Sono stati raggiunti numerosi record assoluti per la categoria in questa stagione: il già citato record di punti complessivi, il record di punti realizzati nel girone d'andata (51), la migliore media punti complessiva (2,52 punti a partita), il record di vittorie complessive (30), il record di segnature di un calciatore in una sola stagione con Pietro Iemmello (28 reti). Si conclude l'anno 2022-2023 con i GialloRossi, la prima squadra in Calabria a conquistare la Supercoppa.

SIMPLY THE BEST Ecco il programma di stasera:

Start ore 19:00 con Deejay set Funky jr

La comicità di Piero Procopio

La musica del Salento con Antonio Castrignanò & Taranta sounds nel suo "Babilonia in tour"

A seguire la squadra U.S. Catanzaro 1929, lo staff e tutta la dirigenza

Presentano Fernando Proce e Jolanda De Rienzo

AREA FIERISTICA LE FONTANE

Apertura negozi fino alle ore 22:00

Ristorazione fino a tarda notte

Parcole le Fontane - Forza Aquile US Catanzaro