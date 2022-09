Ugl Telecomunicazioni su ipotesi trasferimento call Center Abramo

CATANZARO 21 GEN - Si è tenuto ieri, presso il Comune di Lamezia Terme, l'incontro tra il Sindaco Mascaro e una delegazione della UGL Telecomunicazioni Calabria e Rispettiva RSU.

Ugl Telecomunicazioni ha esposto preoccupazione al primo cittadino relativamente alla ipotesi di trasferimento dei Lavoratori della Abramo Customer Care del sito lametino verso i siti di Catanzaro e Settingiano.



Alla luce di alcuni elementi emersi la scorsa settimana, la nostra organizzazione sindacale ha voluto sottolineare al Sindaco Mascaro, che tale situazione è da ricondursi alla poca lungimiranza da parte aziendale che, come in altri casi, rischia di impattare esclusivamente sui lavoratori.

Il Sindaco della città di Lamezia, apprezzando la determinazione della UGL Telecomunicazioni ha dichiarato di essere a completa disposizione di quanti, senza esclusioni di parte, vorranno intraprendere percorsi finalizzati a tutelare i Lavoratori del sito Lametino non facendo mancare il supporto della sua amministrazione in tal senso.