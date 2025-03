Ultima ora: terremoti di magnitudo 3.3 e 2.7 nel Catanzarese (Tiriolo e Miglierina) - Nuove scosse registrate

Scosse sismiche nel Catanzarese: magnitudo 3.3 a Tiriolo e 2.7 a Miglierina, aggiornamenti in corso

Catanzaro, 20 marzo 2025 - Una serie di scosse di terremoto ha interessato oggi il territorio del Catanzarese, in particolare le aree di Tiriolo, Miglierina e San Pietro Apostolo. Fortunatamente, tutti i movimenti tellurici registrati sono stati di bassa magnitudo e non hanno causato danni a persone o edifici.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma più significativo della giornata ha raggiunto magnitudo 3.3 ed è stato localizzato a 1 km a nord-ovest di Tiriolo alle ore 14:46, con una profondità di 8 km. Questa scossa è stata avvertita distintamente dai residenti, soprattutto nei piani più alti degli edifici, ma non ha generato situazioni di allarme.

Un'altra scossa rilevante si è verificata alle 21:25, con magnitudo 2.6, a 1 km a est di Miglierina, con una profondità di 9 km.

Inoltre, una nuova scossa di magnitudo 1.3 è stata registrata alle 21:26, 3 km a sud-est di San Pietro Apostolo, con una profondità di 7 km.

Altre scosse registrate nelle ultime ore:

ML 1.9 alle 21:31 , 2 km a nord-ovest di Tiriolo, con profondità di 8 km.

alle , 2 km a nord-ovest di Tiriolo, con profondità di 8 km. ML 1.2 alle 20:54 , 2 km a nord-ovest di Tiriolo, con profondità di 9 km.

alle , 2 km a nord-ovest di Tiriolo, con profondità di 9 km. ML 1.4 alle 20:10 , 1 km a nord-ovest di Tiriolo, con profondità di 9 km.

alle , 1 km a nord-ovest di Tiriolo, con profondità di 9 km. ML 2.1 alle 18:42 , 1 km a est di Miglierina, con profondità di 8 km.

alle , 1 km a est di Miglierina, con profondità di 8 km. ML 2.0 alle 12:19, 3 km a sud-est di San Pietro Apostolo, con profondità di 3 km.

L'area catanzarese è storicamente soggetta a fenomeni sismici di bassa e media intensità, rientrando in una zona ad attività sismica moderata. Gli esperti dell'INGV monitorano costantemente la situazione per valutare eventuali sviluppi.

I cittadini, pur non segnalando particolari disagi, sono invitati a seguire le linee guida della Protezione Civile in caso di eventi più significativi. La prevenzione rimane la migliore strategia per affrontare il rischio sismico.

Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare il sito dell'INGV o i canali ufficiali della Protezione Civile.