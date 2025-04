Un 25 Aprile in onore delle Madri Costituenti

Convegno: "Le Madri Costituenti e il 25 Aprile – La Liberazione tra Memoria e Futuro"

In occasione dell'anniversario della Liberazione, il convegno "Le Madri Costituenti e il 25 Aprile – La Liberazione tra Memoria e Futuro" celebrerà il ruolo straordinario delle donne nella costruzione della democrazia italiana. L'evento sarà un'opportunità per riflettere sull'eredità delle Madri Costituenti, sul loro contributo alla nascita della Repubblica e sul loro messaggio di speranza per le generazioni future.

Il Convegno si terrà venerdì 25 nella sala Sedna di via Tevere 13 Lamezia Terme alle 17 e si inserisce all’interno della mostra Itinerante sulle Madri Costituenti organizzata dal Comitato Civico “Se non ora Quando? Marzi” su iniziativa dell’AIParC Cosenza che grazie anche alla collaborazione di AIParC Lamezia vede la sua anteprima in città il 24 nel laboratorio d’arte di Rossella Cerra via Pirandello n.9 per poi proseguire in altre città della Calabria e terminare il 2 Giugno a Casale Del Manco.

Esperti, storici e rappresentanti della società civile si alterneranno in una serie di interventi e dialoghi che spazieranno dalla memoria storica alle sfide odierne per l'uguaglianza di genere e la giustizia sociale.

Il convegno sarà un momento per riscoprire il valore della Liberazione, non solo come evento storico, ma come simbolo di emancipazione e progresso.

Dopo i saluti introduttivi della Presidente di AIParC Lamezia Dora Anna Rocca, di Rosa Principe in rappresentanza di AIParC Cosenza e Fedra Tucci del Comitato Civico “Se non ora Quando? Marzi” sarà proiettato un video di grande importanza storica e a seguire sarà presentato il libro di Nella Matta alla presenza dell’autrice, grazie al contributo della Presidente Rocca, delle dottoresse Ada Giorno e Anna Maria Ventura di AIParC Cosenza. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming. Come ha affermato Nella Matta autrice del testo: In cammino verso i diritti- Le Madri Costituenti: «Facciamo in modo che la mostra delle Madri Costituenti non sia solo un evento celebrativo ma una lezione di vita che ci porti a praticare il diritto alla pace e i principi di giustizia sociale».