Un caloroso benvenuto ai turisti della Calabria: il messaggio di S.E. Mons. Claudio Maniago. Video

Messaggio di benvenuto ai turisti di S.E. Mons. Claudio Maniago. A tutti voi, che vi apprestate a vivere un periodo di vacanza in questa splendida terra di Calabria e nei paesi e borghi della nostra Diocesi di Catanzaro-Squillace, va il più cordiale benvenuto. E, soprattutto, l’augurio che il vostro stare qui possa essere motivo per voi per ritrovare serenità e pace, quelle che vi permetteranno, poi, di tornare a casa e riprendere le vostre attività, rigenerati nel corpo e nello spirito.

Per cui l’invito – e l’augurio – è che voi apriate gli occhi, perché vedrete cose stupende, veramente belle, che vi riempiranno non solo gli occhi, ma sicuramente il cuore.

E sappiate avere anche il cuore aperto, perché Dio parla in un modo particolare attraverso la natura e le bellezze che voi contemplerete e, sicuramente, avrà una parola anche per voi.

Benvenuti! E trascorrete davvero un buon riposo e un bel periodo in questa terra.

Di seguito il videomessaggio