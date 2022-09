Un carnevale speciale nei reparti di Pediatria del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro

Catanzaro, 23 Febbraio - Il Carnevale è la festa più bella dell'anno per i bambini. Essere impediti a festeggiarla perché ricoverati in ospedale è molto triste per loro e per le loro famiglie. L’associazione Francesco Criniti FAR, che opera volontariamente in strutture sanitarie private e pubbliche della città di Catanzaro con lo scopo di rendere le degenze quanto più serene possibili, non poteva permettere che la tristezza assalisse proprio oggi quei bambini meno fortunati ricoverati nel nosocomio cittadino.

Sei simpaticissime maschere, guidate dal supereroe Superman hanno invaso in maniera festosa i reparti di Pediatria, diretto dal dott. Raiola, e Chirurgia Pediatrica, diretto dal dott. Salerno, dell’ospedale Pugliese-Ciaccio. Con grande sorpresa i piccoli hanno iniziato a giocare con loro e a divertirsi tanto, dimenticando per qualche ora di trovarsi in un luogo poco piacevole. Hanno indossato mascherine, giocato con palloncini colorati e con tanti simpatici gadget, oggetti donati da Fantasy Cilly e Willy Party.

Con Francesco Criniti, superman, hanno partecipato Alessandra Mancuso, Roberta Gariano, Giulia Rocca Pucci, Gioia Greco, Gianluca Canino e Vitaliano Gagliardi. L'associazione FAR si è ancora una volta distinta per le sue lodevoli iniziative in favore di bambini, donne e uomini costretti al ricovero per motivi sanitari.

Saverio Fontana