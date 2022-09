Comune Virtuoso, Bova Marina: progetto "Odissea" si aggiudica il 10° posto su oltre100. I dettagli

Un comune virtuoso, Bova Marina: progetto "Odissea" si aggiudica il 10° posto su oltre100 al Bando di Animazione dei Beni Culturali

BOVA MARINA, 18 MAR - (Nota pubblicata nella pagina personale di Facebook del consigliere Silvio Cacciatore)

Un'altra bella notizia per le politiche culturali del nostro Comune. Bova Marina si aggiudica, al 10° posto su oltre 100 partecipanti, il Bando di #Animazione dei Beni Culturali con un progetto dal titolo "Odissea" per la valorizzazione della Biblioteca Comunale.

Era un bando difficile, ma siamo felici di avercela fatta! La graduatoria è ancora provvisoria ed attendiamo l'aggiudicazione definitiva per partire con le attività di progetto. Nel frattempo, ringrazio tutto il team di progettisti che ha collaborato con me in forma completamente gratuita.

Dopo aver vinto il bando "Eventi non storicizzati" con il progetto "Cu.Bo." (le cui attività sono iniziate nell'estate 2020 e proseguiranno in quella che sta per arrivare; dopo esserci classificati 2° su oltre 250 partecipanti al bando del FUC Fondo Unico per la Cultura con il progetto "FILICA" (in cui Bova Marina è capofila e le attività, che si svolgeranno a giugno, riguarderanno anche i comuni di Condofuri, Roccaforte e Roghudi); dopo aver vinto il bando del Ministero per l'innovazione per il passaggio a Spid, PagoPA e AppIO; dopo essere stati ammessi al bando aperto "Piazza Wifi Italia" per dotare di hotspot Wifi gratuiti le piazze e le aree pubbliche cittadine; dopo aver vinto il Bando Biblioteche della Città Metropolitana (in attesa di partire) con il progetto "La Cultura al Centro"; dopo aver ricevuto il Fondo per il Sostegno all'Editoria del MiBACt (5mila euro per l'acquisto di nuovi libri per le biblioteche pubbliche); in attesa del responso della nostra partecipazione ad altri progetti culturali, si aggiunge anche questo importante tassello nella valorizzazione della Cultura.

È una vittoria di tutta la comunità.



E adesso non ci resta che metterci a lavoro per far fruttare al meglio questi progetti e finanziamenti che hanno richiesto mesi e mesi di lavoro di progettazione.