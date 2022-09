Un concreto sostegno alle famiglie di pazienti affetti da malattie inguaribili

Nel nostro Paese ci sono realtà che si occupano esclusivamente dei pazienti con malattie inguaribili. Una di queste realtà è VIDAS, che opera a Milano, Monza e in 112 Comuni dell’hinterland. VIDAS offre assistenza domiciliare e residenziale a pazienti e famiglie, da parte di oltre 300 volontari, sette équipe multidisciplinari e attraverso due hospice, uno per adulti e uno per bambini.

Quando il supporto di VIDAS è utile

VIDAS è un’associazione che offre supporto ai malati inguaribili in diversi momenti della loro vita. Lo fa sia per le persone malate che per le famiglie che li accudiscono, per questo il supporto è disponibile in varie fasi. Per i bambini che soffrono di patologie croniche o inguaribili le équipe sono presenti già dal momento in cui si esce dall’ospedale, con la diagnosi, per tornare a casa. Anche per gli adulti si parte dal sostegno domiciliare fino alla degenza in hospice e al conforto della famiglia dopo il lutto. Infatti VIDAS offre anche supporto psicologico per affrontare il lutto, un evento drammatico che coinvolge tutta la famiglia.

La mission di VIDAS

Questa Onlus nasce 38 anni fa, con lo scopo di garantire assistenza sociosanitaria a chi è affetto da una malattia inguaribile. In questa fase è possibile ricevere cure palliative, che non portano alla guarigione, ma che permettono di ottenere la migliore qualità di vita possibile. Spesso la somministrazione delle terapie, così come la gestione del paziente nel corso della vita quotidiana, sono difficili da gestire per la famiglia o i caregiver. Per questo VIDAS offre i propri servizi, a titolo completamente gratuito. Seguire una persona in queste fasi difficili significa non solo dare un supporto medico, ma poter offrire anche un sostegno dal punto di vista fisico, emotivo e psicologico.

I numeri di VIDAS

Attraverso il lavoro delle équipe a domicilio e all’interno dei due hospice, uno dei quali attivo dal 2019, VIDAS assiste ogni anno circa 1.900 persone con patologie inguaribili o croniche. Lo fa soprattutto a domicilio, ma anche attraverso le sue strutture residenziali. Stiamo parlando di 20 posti letto nell’hospice Casa VIDAS, dedicato agli adulti, e 6 miniappartamenti nell’hospice Casa Sollievo Bimbi, dedicato ai bambini e agli adolescenti. Questi ultimi hanno la possibilità di essere ospitati con l’intera famiglia fino al termine della loro vita.

Come sostenere VIDAS

Accedendo al sito VIDAS si possono trovare le varie modalità per sostenere questa realtà. A partire dalle donazioni dirette, singole o periodiche, che consentono a VIDAS di operare quotidianamente. Ovviamente tutte le donazioni godono della possibilità di detrarle dalle tasse, così come è possibile devolvere a VIDAS il 5x1000. L’associazione permette anche di acquistare bomboniere e regali solidali, un pensiero unico da condividere con chi si ama.