Un Italiano per la NFLI

Tra gli undici giocatori di nove paesi diversi selezionati dalla NFL per l’International Pathway Program c’è anche l’azzurro Maximilian Pircher. Un’opportunità incredibile per lui e per il football italiano di confrontarsi con i migliori al mondo e di guadagnarsi un posto nel roster di una delle squadre della NFL.

E’ arrivata nel pomeriggio, a sorpresa, la notizia della convocazione dell’azzurro Maximilian Pircher nell’International Player Pathway Program della NFL, programma istituito nel 2017 dalla lega professionistica americana per offrire agli atleti di tutto il mondo la possibilità di competere al massimo livello nel football americano, migliorare le proprie abilità e tentare di conquistare un posto nel roster di una delle franchigie della NFL.

Classe 1999, originario di Bressanone, Max Pircher gioca in linea d’attacco per gli Hildesheim Invaders, nella GFL, la lega tedesca, ma soprattutto per la nostra Squadra Nazionale, il Blue Team, con la quale nell’ottobre 2019 ha conquistato l’accesso alla Final Four del Gruppo A Europeo.

Max Ha iniziato a giocare a football solo nel 2018, dopo nove anni trascorsi sui campi da calcio prima e su quelli di pallamano poi. Studia Scienze Economiche Internazionali all’Università di Innsbrück, questo ragazzone dalla faccia pulita e il fisico possente, ma il sogno, come per tutti gli amanti di questo sport, è l’America, la National Football League. Un sogno che, adesso, potrebbe diventare realtà, anche se il cammino è ancora molto lungo e irto di difficoltà.

Gli undici atleti selezionati (1 francese, 2 austriaci, 1 tedesco, 2 inglesi, 1 cileno, 1 giapponese, 1 messicano, 1 neozelandese e, appunto, 1 italiano) partiranno in primavera

per gli States, dove si alleneranno presso le strutture di una delle 8 division della NFL (scelta a caso). Al termine di questo training camp, ciascun giocatore diventerà eleggibile per l’inserimento in una delle ‘practice squad’ dei team professionistici americani prescelti che, per la stagione 2021, potranno contare dunque anche sui giocatori internazionali, inseriti in aggiunta al numero prestabilito secondo quanto previsto dall’International Player Pathway Program.

Questo l’elenco completo dei giocatori selezionati:

Ammis Reyes – TE, Chile (Tulane University Basketball)

Bernhard Seikovits – TE, Austria (Dacia Vienna Vikings)

Yoann Miangue – DL, France (Flash de la Courneuve)

Leonel Misangumukini – DL, Austria (Dacia Vienna Vikings)

Max Pircher – OL, Italy (Hildesheim Invaders)

Aaron Donkor – LB, Germany (Arkansas State)

Alfredo Gutierrez – OL, Mexico (Tec de Monterrey)

Taku Lee – RB, Japan (Obic Seagulls)

Adedayo Odeleye – DL, UK (Loughborough University)

Ayomide Oyelola – LB, UK (University of Nottingham)

Lone Toailoa – DL, New Zealand (University of California Berkeley)

A Maximilian vanno i complimenti di tutto il mondo del football italiano e l’augurio di vedere realizzato il suo sogno!