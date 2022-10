Un Mondo di Teatro la Stagione di Big nel Cestello di Firenze

FIRENZE - Piccola grande sala del capoluogo toscano, il Teatro di Cestello è una piazza culturale di primo piano della città di Firenze, aperta ai suoi abitanti come ai tanti turisti che affollano tutto l'anno l'antica capitale del Rinascimento, che fu per altro anche Capitale d'Italia per cinque anni tra il 1865 e il 1871 ... La direzione artistica di Marcello Ancillotti propone un lungo cartellone, dove alle produzioni proprie si alternano ospitalità di spicco della scena nazionale, con Maestri del Teatro quali Gianluca Ferrato, Gianni Ferreri, Pino Ammendola, Margerita Fumero e molti altri.



Prosa, teatro canzone, musical, ma anche formazione, mostre, incontri sono gli elementi che caratterizzano una stagione che non guarda al solo intrattniemento ma anche alla promozione di tematiche sociale di stretta attualità come la lotta alle discriminazioni e l'inclusione sociale e di genere o la quastione femminile. Il via il 15 e 16 ottobre nel segno della tradizione con "Nella campagna Toscana" omaggio a Renato Fucini per la regia di Mrcello Ancillotti e Remo Masini, poi la settimana successiva sarà la votla del giallo comico di Raffele Totaro "Delitto a villa Albani".



Dal 28 al 30 nnovembre arriva Gianluca Ferrato con "Tutto sua madre" di Guillaume Gallienne per la regia di Roberto Piana. Marcello Ancillotti dirigerà nelle prime due setitmane di novebre "Le avventure della villeggiatura" di Carlo Goldoni poi dal 19 al 20 sarà la volta di Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Matteo Vacca nell'irresistibile comemdia di Adriano Benniccelli "Banda Disarmata". Dicembre si apre con un inedito di Garcia Lorca "I Burattini di Garcia Lorca" un canovaccio di commedia dell'arte scritto dal drammaturco iberico ricalcando la tradizione dei pupi andalusi, per la regia di Angela Tozzi. Il Teatro canzone è rappresentato da Letizia Fuochi che porta qui due titoli, il primo a dicembre, il 9, "Effetto Zing", per tornare a marzo in un recital su De Andrè e Gaber. Nel ricco cartellone incontriamo anche tre idoli dei giovanissimi, gli illusionisti Giorgio Andolfatto e Andrea Geminiano, insieme alla influencer e cantautrice Elettra Tercon, impegnati in una commedia con regia di Marco Predieri "70 minuti ... sospesi nei sogni" (10 11 dicembre). Signora della scena Francesca Nunzi approda al Cestello il 17 e 18 dicembre insieme a Marco Maria della Vecchia in "L'antico dubbio", la ritroveremo poi a metà gennaio con il nuovo monologo al femminile "Nevrosì".



Per le Feste la scena passerà dal "Don Natale" di Ancillotti a "Quel Lazzarone di Nerone" per la regia di Marco Predieri, che conlcuderà anche l'anno. Altri big in arrivo Gianni Ferreri con Danila Stalteri in "L'ammazzo col Gas", commedia di Roberto d'Alessandro (21/22 gennaio), Simone Marzola e la Compagnia delle Formiche nel muscial off "Primo Appuntamento" (17-19 febbraio), Marco Predieri ne "Le sue prigioni" di Novelli (3-12 marzo), regia Giacomo Biagioni. Predieri lo ritroveremo poi alla regia di "Quartetto" con Remo Masini, Patrizia Ficini e Chiara Foianesi a fine mazo, poi ancora in scena accanto a Margherita Fumero nel suo "Chi ha incastrato Mary Poppins" (21 - 23 aprile).



Ancora il Maestro Pino Ammendola in un intimo recital inedito sulla vita e gli amori di Yves Saint Laurent "Lettere a Yves" scritto e autorizzato dal compagno e collaboratore storico dello stesso principe della moda, Pierre Bergè (16 marzo). La stagione si concluderà a maggio con una nuova regia di Marcello Ancillotti "Al calar del sipario" di Noel Coward. Poi il teatro per ragazzi e famiglie da "Il Piccolo principe" (11-12 febbraio) fino a "Il giro del mondo in 80 giorni" (13- 16 aprile). Il programma completto è cosnultabile sul sito www.teatrocestello.it