Un olivo bianco della Madonna a Porto con la benedizione di Papa Francesco

Le celebrazioni diocesane per il Mese del Creato voluto da Papa Francesco vivranno un intenso momento di fede e di spiritualità domenica 1 ottobre alla Basilica della Madonna di Porto, Patrona della Provincia di Catanzaro, alla presenza di Monsignor Claudio Maniago.

Lo stesso Papa Francesco ha fatto pervenire ai componenti il coro, il personale compiacimento per l'iniziativa assicurando la vicinanza e la benedizione apostolica. Dopo la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, in programma alle ore 11,00, lo stesso presule piantumerà negli ampi spazi verdi che circondano il rinomato tempio mariano, una pianta di leucocarpa, chiamata anche Leucolea o olivo della Madonna, rara coltura di olivo antica che sopravvive allo stato selvatico soprattutto in Calabria e ha la particolarità di presentare frutti bianchi.

L'iniziativa, come detto, è stata promossa dal Coro della Parrocchia Santa Maria Assunta di Gimigliano e ha incontrato il favore e la collaborazione di associazioni e piccoli imprenditori del territorio ed è stato sostenuta con convinzione dall'amministrazione comunale di Gimigliano guidata dal sindaco Laura Moschella.

La solenne celebrazione sarà impreziosita dalla presenza degli altro due cori di Gimigliano, Ss. Salvatore e Cappella Musicale San Giuseppe. L'arcivescovo verrà accolto a Porto anche da tanti bambini e studenti che in questi giorni, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Maria Rosaria Maiorano, hanno avuto modo di prepararsi per curare la giusta consapevolezza dell'evento.

Nel pomeriggio di domenica, nell'antico Santuario di Porto, si terrà invece il convegno " Laudato sii" alla presenza di storici e ricercatori locali.

Sarà presente anche la Banda Musicale Ss Salvatore.

Un messaggio particolare verrà rivolto a monsignor Maniago da parte del Colonnello Nicola Cucci, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità Catanzaro.

Domani, sabato 30 settembre, in preparazione all'evento di domenica, nei due centri storici di Gimigliano si svolgerà il corteo "La campana della Pace" curato dal gruppo Sinafe Medieval con balli, canti e degustazione dei prodotti tipico del territorio.