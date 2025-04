Un Orgoglio Reggino, riconoscimenti per il Contributo di Sua Eccellenza Mons. Santo Marcianò

Reggio Calabria - Com’è noto in base alla legge che regola l’Ufficio di Ordinario Militar d’Italia per l’Assistenza spirituale alle Forze Armate, S.E. Mons. Santo Marciano’ termina il suo mandato il 10 aprile p. v. al compimento del 65.mo anno di età.



Lorenzo Festicini In qualità di Presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro, <<desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Sua Eccellenza Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia.



È con immenso orgoglio che sottolineo come entrambi proveniamo dalla nostra amata Reggio Calabria, un territorio che ha avuto l’onore di vedere un proprio rappresentante ricoprire un incarico così rilevante sia per la nazione che per la Chiesa.



Mons. Marcianò ha dimostrato, nel corso del suo mandato, un impegno straordinario e una dedizione encomiabile, fungendo da faro di luce per le Forze Armate e per tutti coloro che hanno trovato nel suo ministero sostegno e guida.



Il suo operato ha saputo mantenere un forte legame con le persone, condividendo con loro momenti di gioia e conforto, soprattutto nei momenti più difficili.



La sua capacità di essere vicino a tutti, ascoltando e donando forza, è stato un elemento fondamentale per la crescita spirituale di molti.



A nome dell'Istituto Nazionale Azzurro e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla, desidero rinnovare il ringraziamento per il suo instancabile sostegno.



La testimonianza di fede e umanità che ha offerto è un patrimonio inestimabile per la nostra comunità, di cui siamo profondamente grati.



In conclusione, un reggino come Sua Eccellenza ha saputo dimostrare che, con impegno e dedizione, è possibile raggiungere traguardi straordinari.



La nostra città è fiera di lui e auspichiamo che il suo esempio possa continuare a ispirare le future generazioni.>>