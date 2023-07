Un pigiama per ogni desiderio: le soluzioni eleganti per lei

Oggi il comfort domestico assume una rilevanza sempre maggiore, soprattutto da quando la pandemia ci ha fatto capire l'importanza del comfort fra le quattro mura domestiche. Non è più una semplice questione di moda, ma una necessità che possiamo toccare con mano. E il desiderio di esprimere la propria eleganza non viene mai meno, neanche durante le ore notturne. Così si spiega un fatto: il pigiama cambia volto, e si trasforma in un capo con cui esprimere stile e personalità.

Completo pigiama con maniche a tre quarti

Tra i pigiami da donna eleganti, reperibili su negozi di biancheria per la casa come Ferò, troviamo una delle opzioni in assoluto più affascinanti. Si parla nello specifico del completo con maniche e tre quarti, sobrio ed elegante, oltre che molto comodo, per merito di un tessuto setoso come il micromodal. Questo modello, a detta degli esperti, rappresenta l'ideale equilibrio tra comfort e stile, per merito della semplicità delle sue linee e per la morbidezza del taglio. Non è solo chic, dato che questo pigiama assicura anche un'eccezionale libertà di movimento a chi lo indossa. Infine, può essere arricchito anche dalla presenza delle finiture in pura seta.

Pigiama con top e pantaloni lunghi

Per le donne che desiderano un'alternativa più tradizionale, il pigiama con top e pantaloni lunghi si conferma un'ottima soluzione, classica e senza tempo, ma ancora una volta preziosa e raffinata, per via degli inserti in pizzo. Questo modello, fra le altre cose, può anche contare su una particolare ricercatezza in termini di materiali. Oltre al micromodal, infatti, si possono trovare altre alternative in cotone pregiato, satin e seta pura, ideali per le donne che amano sentirsi accarezzare la pelle dai tessuti di pregio.

Vestaglia da notte in seta e pizzo

La vestaglia da notte in seta e pizzo rappresenta un must per chi ama la raffinatezza. Questo capo, vera e propria icona della sensualità femminile, si fa notare come sempre per la presenza di alcuni dei tessuti più pregiati al mondo, abbinati ad un design tradizionale ma sofisticato, come accade con la vestaglia Prestige di Ferò, di alta qualità ma al tempo stesso competitiva nel prezzo. Le vestaglie, poi, sono fra i capi che riescono meglio ad esaltare la silhouette di qualsiasi donna.

Parigina con dettagli in pizzo e pura seta

C'è un'altra soluzione in grado di combinare stile e praticità insieme, e si parla nello specifico della parigina in pura seta. Grazie al suo classico taglio corto, e ai dettagli in pizzo sulla scollatura, garantisce la massima libertà di movimento e un tocco di sensualità davvero difficile da imitare. La seta, ovviamente, coccola i sensi e dona una marcia in più al look della vestaglia, per non parlare poi delle proprietà traspiranti di questo tessuto, eccellenti.

In conclusione, l'eleganza non dorme mai. I pigiami, per questo motivo, diventano un pezzo importantissimo per il guardaroba di una donna, a patto di sceglierli favorendo la qualità, la sartorialità e altri dettagli decisivi come il design made in Italy delle collezioni.