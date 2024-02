"Una capanna ... L''Amore" Grande successo del presepe vivente a Santa Caterina dello Ionio

Dopo una lunga pausa, durata qualche anno e dovuta soprattutto al COVID, grande emozione di Natale a Santa caterina dello Ionio. Nel pittoresco centro storico, dove il tempo sembra essersi fermato e si riesce a respirare ancora quell' aria di genuinità del passato, più di 100 personaggi hanno trasformato le vie del paese in un palcoscenico dando vita al presepe vivente " Una capanna.... L'Amore" L'evento, organizzato dalla parrocchia S. Maria Assunta, ha catturato l'attenzione dei residenti e dei numerosissimi visitatori, trasformando il borgo in un luogo magico durante le festività. Gli abitanti, con i loro talenti, hanno riportato il piccolo borgo ai tempi passati, tra la nostalgia degli anziani e l'entusiasmo e dei più giovani, affascinati dalla bellezza della tradizione natalizia. Grande impegno e unione sono stati indispensabili per riportare all'antico splendore i vecchi "catoji", che mantenendo la loro naturale bellezza, hanno costituito il perfetto scenario dei passati mestieri rappresentati. Una piccola Betlemme Santa Caterina, che si rivede nella frase biblica "E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà colui

che deve essere il dominatore in Israele".

Ogni figura è stata interpretata con passione e dedizione, regalando ai presenti un esperienza unica e coinvolgente. Il ricco percorso è stata la via per giungere all'umile capanna dove, alla presenza di Giuseppe, Maria, del mansueto asinello "Scossa", in una povera mangiatoia, si trovava un piccolo bambino: l'Amore che si fa carne per la salvezza dell'umanità. A fare da cornice, il canto melodioso del coro degli angeli che con la loro voce soave hanno portato il cielo sulla terra. Il successo della rappresentazione è stato evidenziato anche dalla numerosa affluenza visitatori provenienti dalle località circostanti: le strade affollate, invase da grande gioia, sono state una grande soddisfazione per tutti i partecipanti e per la parrocchia Santa Maria Assunta che ha voluto trasmettere un messaggio di pace, condivisione e amore. La comunità parrocchiale, augurando un buon anno, dà appuntamento alla prossima edizione.