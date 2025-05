Una giornata di festa, arte e cittadinanza attiva: la dirigente scolastica elogia l’impegno dei ragazzi dell'IC Tommaso Campanella di Badolato

Tempo di lettura: ~3 min

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’IC Tommaso Campanella di Badolato la cerimonia di inaugurazione dei murales dedicati alla Costituzione italiana. Il Progetto, dal titolo “Costituzione libertà: una finestra sul mondo”, di grande valore simbolico e educativo, è stato concepito per avvicinare i più giovani ai principi fondamentali della nostra democrazia attraverso il linguaggio dell’arte. Alcuni muri interni dell’istituto sono stati trasformati in vere e proprie tele, colorate e vibranti, su cui spiccano alcuni articoli chiave della Costituzione, selezionati e interpretati dagli alunni con il supporto della professoressa di arte Angela De Stefano. I ragazzi hanno focalizzato la loro attenzione su alcuni articoli fondamentali della nostra Costituzione: dall’art. 3 al 37, passando per il 14, il 6, il 36 solo per citarne alcuni. Ogni murales racconta un valore fondante della Repubblica, tradotto in immagini potenti e accessibili. Durante la cerimonia, la dirigente scolastica, dottoressa Susanna Mustari, ha voluto porre l’attenzione sul valore di questo progetto: "Questo lavoro non è solo un’espressione creativa, ma un atto civico. I nostri studenti hanno saputo dare voce, forma e colore ai valori che ci uniscono come cittadini. In un tempo in cui è fondamentale rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità, questi murales rappresentano un messaggio forte: la Costituzione è viva, attuale, e parla anche attraverso i volti e le mani dei più giovani. Con pennelli, colori e riflessioni condivise, i nostri ragazzi hanno saputo trasformare articoli scritti oltre settant’anni fa, ma sempre attuali, in immagini moderne, capaci di parlare a tutti. È questa la scuola del fare, la scuola in cui si superano le barriere sociali e comunicative. Sono veramente orgogliosa dei nostri ragazzi e del lavoro che hanno fatto sotto la guida competente della professoressa De Stefano". Grande la partecipazione della comunità scolastica e del territorio: presenti i rappresentanti delle istituzioni locali, le forze dell’ordine rappresentate dai Carabinieri delle stazioni di Santa Caterina e Badolato, il parroco del paese, genitori e associazioni culturali. A completare la cerimonia, un interessantissimo convegno sulla legalità, moderato dalla insegnate Daniela Trapasso, che ha visto susseguirsi gli interventi di ospiti illustri: la dott.ssa Graziella Viscomi, sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Catanzaro, la dott.ssa Giovanna Mastroianni, consigliera seconda sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, il capitano Marco Colì, comandante della compagnia Carabinieri di Soverato, la dott.ssa Maria Rosaria Barone, referente S.S.D. della neuropsichiatria infanzia e adolescenza di Soverato e dott. Massimo Martelli, direttore comunità minorile ministeriale di Catanzaro. Tutti gli interventi, improntati sul valore della Costituzione e sulla legalità, sono stati molti apprezzati e applauditi, soprattutto dai ragazzi. A curare gli intermezzi musicali, la piccola ma bravissima orchestra dell’Istituto che ha intrattenuto gli ospiti con l’inno di Mameli e altri brani. A conclusione dell’evento la dirigente Mustari ha voluto ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa giornata e che ne hanno preso parte: la sua collaboratrice professoressa Maria Antonietta Barbieri, il direttore dei sevizi amministrativi dottoressa Francesca Masucci, tutto il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, i docenti, le famiglie ma soprattutto i ragazzi, veri protagonisti della giornata. Un esempio di scuola che educa attraverso la bellezza, il rispetto e la partecipazione attiva: oggi più che mai, un messaggio di speranza e di impegno civile.