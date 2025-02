Una panchina blu simbolo dei detenuti.

(Riceviamo e pubblichiamo).

L'Associazione Quei Bravi Ragazzi Family si rende promotrice di una panchina con affissa una targhetta per i diritti dei detenuti.

La panchina blu (Colore del fornellino per antonomasia utilizzato nelle carceri da tutti i detenuti) è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso l'emergenza carceri e per non dimenticare i 90 detenuti che nel 2024 hanno perso la vita sotto la custodia dello Stato.

Sarà collocata in tutte le città che ospitano istituti di pena, in un luogo pubblico per rappresentare quel grido silente di tutti quei detenuti che subiscono soprusi, angherie e violenze all'interno delle nostre patrie galere.

Al fine di fronteggiare l'indifferenza di molti, le condizioni inumane e degradanti di chi è privato della libertà ma non della dignità, questa panchina vuole responsabilizzare le istituzioni per le gravi omissioni e violazioni che vengono perpetrate oggi a danno della popolazione carceraria.

Un simbolo di speranza per chi voglia scontare la propria pena secondo il senso di umanità e rieducazione, ricordando che è proprio dal sistema penitenziario che si evince il grado di civiltà di una Nazione.