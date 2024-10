“Una passione” al Teatro Serra debutta una storia sul coraggio

Al Teatro Serra di Napoli il primo degli undici debutti assoluti in stagione: “Una passione” di Valentina Diana, racconto insieme comico e drammatico sull’umanità e le sue speranze, alla luce della Passione di Cristo. Regista e interprete Armando Distinto, assistente alla regia Simone Di Meglio. Dal 18 al 20 ottobre (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.

Un attore in scena, si ritrova inaspettatamente davanti al pubblico in attesa che cominci un kolossal sulla Passione di Cristo; ma la replica è saltata e l’uomo sul palco, una comparsa, è l’unico a non essere stato avvisato. Protagonista involontario, dopo qualche esitazione, decide di portare avanti lo spettacolo da solo, mescolando frammenti del copione – che conosce solo in parte – e proprie divagazioni personali, a volte fantasiose e stravaganti, altre volte più critiche e realistiche sulle persone, le loro speranze, gli ostacoli della storia. Questo suo tentativo, diventerà la vera rappresentazione, atto di coraggio e manifestazione di vulnerabilità insieme.

“Questo testo cerca di cogliere il momento in cui, un protagonista improvvisato, abbandona le proprie sicurezze per aprirsi ad un confronto attivo e aperto con l’altro, con gli spettatori, dei quali si fa interlocutore incarnandone dubbi, paure e aspettative – dice il regista – Quando l’ho letto, mi è sembrato che parlasse della mia generazione e, più in generale, di tutti noi; non è la storia egoriferita di un istrione, ma il tentativo di fare comunità affrontando insieme la difficoltà a perseguire i nostri obiettivi, come individui e come collettività”.

Nel tentativo di ricucire la trama della Passione, il narratore sul palco la riscrive rievocando le vicende eterne ed universali della storia umana: dall’assenza di senso critico, che troppo spesso ha trascinato i popoli a compiere le più efferate stragi, sotto la guida di “un Erode qualsiasi”, al dialogo surreale tra Gesù e i suoi genitori, ritratto del divario di incomunicabilità tra generazioni e della conseguente mancanza di riferimenti, che non impediranno, mai però all’umanità di tracciare nuovi percorsi, aprire nuove speranze, coltivare la sensibilità che non fa rumore.

Un dialogo che procede con spontanea leggerezza, unendo due dimensioni esistenziali – comica e drammatica – e spaziali: quella della realtà dello spettacolo mancato e quella della verità dell’uomo che darà vita alla propria Passione, “Una” delle tante possibili.

“Una passione”

di Valentina Diana, regia e interprete Armando Distinto, assistente alla regia Simone Di Meglio

Venerdì 18 ottobre 2024, ore 21:00

Sabato 19 ottobre 2024, ore 19:00

Domenica 20 ottobre 2024, ore 18:00

Contatti: [email protected], 347.8051793

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=B_OuW6ufPJw

Ufficio Stampa: Simona Pasquale [email protected], 334.3224441