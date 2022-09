Università: studenti, in Piemonte e Lazio 8mila senza alloggi

ROMA, 24 SET - "In alcune regioni sono già uscite le graduatorie di assegnazione dei posti alloggio e la situazione si profila già drammatica: in Piemonte ad anno accademico appena iniziato vi sono già oltre 3.500 studenti idonei non beneficiari di posto alloggio, mentre solo a Roma diventano quasi 4.000 (oltre 4.300 in tutto il Lazio)": a dirlo è Camilla Guarino, coordinatrice di Link Coordinamento Universitario.

"Il Ministro Manfredi e la politica hanno continuato a descrivere trionfalmente la riapertura dell'Università - continua Guarino - ma la verità è che già oggi vi sono migliaia di studenti che avrebbero diritto a un alloggio ma non ne beneficiano a causa della scarsità degli stessi.

Oltre 8.000 studenti iscritti tra il Piemonte e il Lazio dovranno seguire la didattica da remoto, senza potersi trasferire nelle città in cui studiano perché non hanno beneficiato del posto letto". "Il 25 settembre in tantissime città italiane e il 26 settembre in Piazza del Popolo scenderemo in piazza - conclude Guarino - saremo assieme al mondo della Scuola e dell'Università per chiedere maggiori finanziamenti all'Istruzione e al diritto allo studio, per chiedere che a partire dal Recovery Fund si torni a investire in residenzialità studentesca così che ogni studente che ne abbia diritto possa usufruire di un posto alloggio!"