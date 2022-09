Tragedia, 40enne si impicca ad una traversa dello stadio della Reggina

Dramma. Uomo si impicca ad una traversa dello stadio della Reggina. Sarebbe entrato nell'impianto scavalcando una recinzione

REGGIO CALABRIA, 18 AGO - Un uomo di circa 40 anni di cui non é stata resa nota l'identità è entrato la scorsa notte nello stadio "Granillo" di Reggio Calabria è si è tolto la vita impiccandosi alla traversa della porta di calcio situata sotto la curva Sud dello stadio in cui gioca la Reggina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e della scientifica che stanno effettuando i rilievi.



Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di suicidio ma, grazie alle telecamere di videosorveglianza del "Granillo", gli investigatori stanno cercando di ricostruire come sia stato possibile che l'uomo sia riuscito a entrare di notte nello stadio chiuso e si sia tolto la vita. Non é escluso che per introdursi nell'impianto abbia scavalcato una recinzione. Dai primi accertamenti, si esclude che il suicida sia collegato alla Reggina calcio o al mondo degli ultras della formazione amaranto.

In aggiornamento