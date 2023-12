Urto tra treni: (aggiornamento) torna regolare circolazione su Alta Velocità

ROMA 11 DIC. - Dopo ore di disagi causati da un incidente tra due treni nella zona di Faenza, la circolazione sull'intera rete Alta Velocità è finalmente tornata alla normalità. Trenitalia ha reso noto che eventuali ritardi registrati in seguito all'incidente sono da attribuire a inconvenienti precedenti che sono già stati risolti.

L'urto fra due treni, avvenuto ieri sera nella zona di Faenza nel Ravennate, ha comportato la sospensione della circolazione tra Forlì e Faenza. Gli interventi tecnici sono ancora in corso per ripristinare completamente la tratta.

Tutti i treni, inclusi quelli Alta Velocità, Intercity e Regionali, potrebbero subire ritardi. In particolare, i treni Regionali potrebbero essere soggetti a cancellazioni e limitazioni di percorso.

Tuttavia, la situazione è in costante evoluzione, e si raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato dei loro treni prima di recarsi in stazione. Trenitalia e le autorità ferroviarie stanno lavorando alacremente per ripristinare completamente la circolazione e minimizzare gli inconvenienti per i viaggiatori.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa situazione in continua evoluzione.

La dinamica

L'incidente è stato una sorta di tamponamento ed è avvenuto intorno alle 20.20: i due convogli, in marcia entrambi in direzione Nord, si sono urtati a una velocità contenuta, per cause ancora da accertare. Sarebbe stato il Freccia a scontrarsi con l'altro convoglio, che era fermo, eseguendo una sorta di «retromarcia» per allinearsi al semaforo rosso. Verifiche sono in corso sullo stato dei freni. Sul posto, come da protocollo, sono intervenuti, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco, con squadre in arrivo da Ravenna e da Forlì, e le forze dell'ordine. Le immagini mostrano un treno «Rock» e un «Frecciarossa 1000», entrambi di ultima generazione, danneggiati nelle rispettive estremità ma non fuori dai binari.