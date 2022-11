US Catanzaro 1929: diamo un calcio alla violenza sulle donne: in campo sport e solidarietà

CATANZARO, 19 NOV. - Domenica 20.11.2022 in occasione della gara contro il Gelbison, l’US Catanzaro indosserà la maglia più importante per giocare una partita fatta di cuore. L’attività solidale “Diamo un calcio alla violenza sulle donne“ nasce a sostegno di tutti i progetti promossi da Astarte, Associazione cittadina che da oltre 11 anni adopera sul territorio e che persegue finalità di solidarietà sociale senza discriminazioni di ordine ideologico, religioso, razza e si propone di portare avanti progetti a favore delle donne vittime di violenza.

Per ogni biglietto venduto 1€ sarà devoluto a favore dell’Associazione Astarte.

Tutti i calciatori giallorossi e della Gelbison giocheranno con un segno rosso in viso, tratto distinitivo per richiamare l’attenzione all’attività solidale organizzata da Coop e US Catanzaro calcio insieme. Poco prima del fischio d’inizio gara, ci sarà una breve presentazione che vedrà parte della Dirigenza giallo rossa affianco al Pres. dell’Ass.ne Astarte, nella persona di Maria Grazia Muri, durante la quale verrà consegnata la maglia personalizzata realizzata con il logo Astarte ed il claim dell’evento. Lo stadio Nicola Ceravolo farà da cornice.

Tutti uniti, tutti insieme: Diamo un calcio alla violenza sulle donne.