US Catanzaro 1929: la parola a Luca Verna, Video Commento

CATANZARO, 22 SET. - Luca Verna in sala stampa prima del quinto impegno stagionale di Lega Pro che vedrà il Catanzaro affrontare in casa il Messina.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo iniziato la stagione con il piede giusto, era l’obiettivo che ci siamo preposti sin dal primo giorno di ritiro. Contro il Cerignola abbiamo affrontato una sfida molto difficile dove forse sarebbe stata necessaria una maggiore aggressività e furbizia in determinati momenti, senza comunque snaturare il nostro gioco. Quest’anno sappiamo di essere tra le favorite del girone e penso che questa consapevolezza debba essere un’ulteriore arma a nostra disposizione e non una pressione”.



Tra i punti fermi del centrocampo giallorosso c’è sicuramente il nativo di Lanciano. “Cerco di dare quello che il Mister chiede in ogni partita, so di avere la sua fiducia e sicuramente ciò mi fa molto piacere. Vivarini mi ha spronato a cambiare il mio modo di giocare e ad ampliare le mie competenze in mezzo al campo, dandomi la consapevolezza di poter fare ciò che in precedenza non avevo mai fatto”.



Ciò che meglio impressiona è la mentalità di questo gruppo. “La consapevolezza dei nostri mezzi è fondamentale, sappiamo di poter vincere tutte le partite e questo ci da forza. A Cerignola, dopo il gol subito nel finale, è arrivata la reazione della squadra che ben dimostra il carattere del gruppo”.



Adesso testa al Messina. “Sappiamo che il Messina viene da un inizio di stagione non facile, ma dobbiamo aspettarci comunque una sfida complicata come quella contro il Cerignola. La cosa più importante sarà mantenere la calma e cercare di sbloccare la partita per metterla nei binari giusti”.