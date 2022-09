US Catanzaro, Noto: accordo società squadra su riduzione degli emolumenti. Rescissione per Giannone

CATANZARO 7 MAG - La società Us Catanzaro 1929 rende noto di avere raggiunto l’accordo con la squadra per la riduzione degli emolumenti dopo il fermo del campionato a causa dell’emergenza coronavirus.

Un accordo arrivato al termine di un confronto serio e attento al bilanciamento delle rispettive esigenze, che ha consentito arrivare alla soddisfazione sia della società e che dei tesserati.

«Ho apprezzato moltissimo lo spirito costruttivo e la responsabilità dimostrata dai ragazzi – ha detto il presidente del club giallorosso Floriano Noto – che hanno compreso bene il periodo complicato che il mondo del calcio si sta solo avviando ad affrontare. Bisogna tutelare e garantire dignità al prezioso patrimonio umano rappresentato dai calciatori, ma per farlo bisogna assicurare un futuro alle società sportive, imprese che hanno subito in maniera durissima l’impatto della crisi. Rivolgo il mio ringraziamento al capitano Ciccio Corapi, al rappresentante dell’Associazione italiana calciatori Luca Martinelli e al direttore sportivo Pasquale Logiudice, che hanno lavorato per concordare la soluzione migliore e maggiormente condivisa».

Solo due dei calciatori rimasti in rosa non hanno sottoscritto l’accordo – uno dei quali in prestito – mentre con il calciatore Luca Giannone si è convenuta la risoluzione consensuale del contratto.