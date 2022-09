US Catanzaro Calcio: ai microfoni il GialloRosso Vandeputte. Video

In conferenza stampa l’esterno giallorosso Vandeputte. “La squadra in questo inizio di campionato sta andando benissimo, personalmente penso di stare dando il massimo e sono contento di aver trovato i primi gol”

Jari che è rimasto a Catanzaro al termine di una trattativa durata quasi tutta l’estate. “Sin dall’inizio era chiara la mia volontà. Non ho mai pensato che non sarei tornato a vestire questa maglia anche per la stagione 22-23”.

Rosa esperta che può provare più soluzioni tattiche nel corso della stagione. “La squadra è abituata a questo modulo e non vedo motivo di cambiare, penso che siamo comunque in grado di adattarci in base alle necessità. Sarà il Mister a decidere”.

Prossimo impegno sul campo della Turris. “Nel nostro girone ci sono tante squadre toste, anche quelle di non primissima fascia ti costringono a partite difficili e ciò ci spinge a stare attenti ogni settimana. Sabato andiamo a giocare su un campo ostico e sappiamo che i nostri avversari saranno molto motivati a fare bene”