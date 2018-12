Usa: addio all'attrice e regista Sondra Locke, aveva 74 anni

WASHINGTON, 15 DICEMBRE - Lutto nel cinema americano. E' scomparsa l'attrice e regista Sondra Locke dopo aver perso una lunga battaglia contro un cancro alle ossa e al seno. Locke, a 74 anni, si e' spenta a Los Angeles lo scorso 3 novembre. Aveva recitato in diversi film di Clint Eastwood di cui era stata anche compagna. Il film di debutto "L'urlo del silenzio" le era valso una nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista.

Un po’ di Lei

Sandra Louise "Sondra" Anderson nata Smith, conosciuta con lo pseudonimo di Sondra Locke (Shelbyville, 28 maggio 1944 – Los Angeles, 3 novembre 2018) è stata un'attrice e regista statunitense.



Biografia

Il suo debutto cinematografico fu nella pellicola L'urlo del silenzio. Legatasi sentimentalmente a Clint Eastwood nel 1975, lo affianca in molti suoi film come Il texano dagli occhi di ghiaccio (1976), L'uomo nel mirino (1977), Filo da torcere (1978), Bronco Billy e Fai come ti pare (1980), Coraggio... fatti ammazzare (1983).

Dalla metà degli anni ottanta è poi passata dietro la macchina da presa, dirigendo alcune pellicole.

Il suo ultimo ruolo è stato in Ray Meets Helen (2017), da lei anche prodotto.

Si spegne a causa di cancro al seno e alle ossa il 3 novembre 2018 a Los Angeles: la notizia viene resa pubblica solo dopo sei settimane

Filmografia

'urlo del silenzio (The Heart Is a Lonely Hunter), regia di Robert Ellis Miller (1968)

Cover Me Babe, regia di Noel Black (1970)

Willard e i topi (Willard), regia di Daniel Mann (1971)

Un rantolo nel buio (A Reflection of Fear), regia di William A. Fraker (1972)

The Second Coming of Suzanne, regia di Michael Barry (1974)

Il texano dagli occhi di ghiaccio (The Outlaw Josey Wales), regia di Clint Eastwood (1976)

Death Game, regia di Peter S. Traynor (1977)

The Shadow of Chikara, regia di Earl E. Smith (1977)

L'uomo nel mirino (The Gauntlet), regia di Clint Eastwood (1977)

Filo da torcere (Every Which Way But Loose), regia di James Fargo (1978)

Bronco Billy, regia di Clint Eastwood (1980)

Fai come ti pare (Any Which Way You Can), regia di Buddy Van Horn (1980)

Coraggio... fatti ammazzare (Sudden Impact), regia di Clint Eastwood (1983)

Ratboy, regia di Sondra Locke (1986)

Clean and Narrow, regia di William Katt (2000)

Profezie di morte (The Prophet's Game), regia di David Worth (2000)

Ray Meets Helen, regia di Alan Rudolph (2017)

Televisione

Mistero in galleria (Night Gallery) (1972) - serie TV, 1 episodio

F.B.I. (The F.B.I.) (1972) - serie TV, 1 episodio

The ABC Afternoon Playbreak (1973) - serie TV, 1 episodio

Gondola (1974) - film TV

Kung Fu (1974) - serie TV, 1 episodio

Planet of the Apes (1974) - serie TV, 1 episodio

Barnaby Jones (1975) - serie TV, 1 episodio

Cannon (1973-1975) - serie TV, 2 episodi

Joe Forrester (1976) - serie TV, 1 episodio

Friendships, Secrets and Lies (1979) - film TV

Rosie: The Rosemary Clooney Story (1982) - film TV

Il brivido dell'imprevisto (Tales of the Unexpected) (1984) - serie TV, 1 episodio

Storie incredibili (Amazing Stories) (1985) - serie TV, 1 episodio

Regista

Ratboy (1986)

Doppia identità (Impulse) (1990)

Assassinio in piccole dosi (Death in Small Doses) (1995) - film TV

Fine della corsa (Trading Favors) (1997)