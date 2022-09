Uscirà alla fine del mese l’album dei due giovani lametini Muraca e Cilurzo

LAMEZIA TERME 28 APR - I giovani lametini Matteo Muraca e Giuseppe Cilurzo hanno realizzato un album che uscirà la fine del mese di aprile a mezzanotte sui principali store musicali tra cui Spotify, Apple Music, You Tube, Amazon e che potrà essere ascoltato in tutto il mondo. L’album, prodotto da Dark Fox ( Matteo Muraca) e registrato presso “ Dissonanze Studios” di Lamezia Terme, presenta sonorità dei generi più moderni che vanno dal Lo-Fi all’Urban R&B, passando per il Cloud Rap.



La vita di un ventenne di oggi , snodantesi tra sogni, speranze, risate ma nel contempo tra malinconia e tristezza, è racchiusa nell’ Audiotapel, Ep di Giuss ( Giuseppe Cilurzo), originario di Pianopoli, studente in Ingegneria presso l’Università di Parma e cantautore per passione. L’Ep è composto da quattro facce che racchiudono le emozioni dei due artisti in un intreccio di parole e musica, alternanndo momenti di malinconia con momenti di felicità compresi tutti i sentimenti tipici della generazione a cui appartengono i due giovani e a cui dedicano il progetto che esprime degnamente le doti canore e di scrittura di Giuss.

Lina Latelli Nucifero

Foto: Giuseppe Cilurzo - Matteo Muraca