Covid. Vaccinati gli “over 80” nei locali della Parrocchia del Carmine

La parrocchia della Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme ha messo a disposizione gli ampi locali della Casa canonica per dare un contributo alla campagna vaccinale cercando di velocizzare l’iter e consentire in tempi rapidi ai soggetti “ over 80” la somministrazione dei vaccini anti-Covid.

L’iniziativa, che ha coinvolto tutti i gruppi parrocchiali, guidati dai parroci don Pasquale Di Cello e don Pino Latelli, è nata dalla volontà di offrire un concreto e prezioso servizio alle persone più fragili, bisognose di strumenti idonei per combattere, sconfiggere il terribile coronavirus , per evitare anche le forme più dannose di contagio che portano al ricovero in ospedale e per favorire quanto prima il ritorno alla normalità.

Oltre 120 sono state le dosi somministrate dai dottori Claudio Porchia, Patrizia Andricciola, Enrico Cupiraggi e Rosario Pugliano nel salone del Carmine di Sambiase, supportati da alcuni infermieri e informatori scientifici, che si sono messi a disposizione del personale medico e dei pazienti attraverso un lodevole servizio di volontariato.

«Grazie al Signore e al lavoro di squadra di tanti, - affermano i parroci del Carmine - la vaccinazione rappresenta l’inizio della fine di un incubo che dura ormai da più di un anno: la speranza e la fiducia hanno fatto breccia negli occhi umidi e impauriti di tanti anziani».

Foto: Medici, infermieri e volontari

Lina Latelli Nucifero