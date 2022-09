Vaccini: Il Sindaco di SELLIA Marina Francesco Mauro incalza il Commissario Longo

SELLIA MARINA (CZ), 31 MAR - Il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro, per mezzo di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto (Pubblichiamo testo integrale) Alla C.a. del Commissario della Sanità Calabria Dott. Guido Longo Ill.mo Signor Commissario

"Siamo in guerra e servono norme da guerra" ebbe a dire qualche giorno fa il Capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio.

Ebbene in Calabria, in attesa delle armi con munizioni, manca anche sufficiente personale dell'esercito e la logistica.

Infatti, in attesa dei vaccini manca personale e centri vaccinali a sufficienza.

Non va assolutamente tutto bene!

E lo dice un Sindaco che ha già completato la vaccinazione degli over 80, grazie al coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale.

Oggi, però i Medici di Medicina Generale, incomprensibilmente, sono stati esclusi dalla possibilità di continuare le vaccinazioni alle altre categorie e fasce di persone. Perché tutto ciò? Perché non continuare a fare le vaccinazioni con la Task Force dei Medici di base visto che il sistema funziona?

C'è il rischio che, nelle prossime settimane, arrivino i vaccini e si è impreparati con la somministrazione. D'altronde i provvedimenti del Ministero della salute prevedono per le vaccinazioni anti Covid 19, il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e, addirittura, anche dei Farmacisti!

Faccio, dunque, accorato appello alla S.V. Ill.ma -quale Commissario della Sanità in

Calabria-, di aprirsi ai territori e convocare con urgenza il tavolo di concertazione con Medici di Medicina Generale e Farmacisti e stipulare apposito protocollo per le vaccinazioni anti Covid 19, così come ha fatto giustamente e opportunamente per le vaccinazioni degli over 80.

Noi Sindaci, come in tanti stiamo già facendo, garantiamo logistica e Task Force territoriale.

La piattaforma telematica per le prenotazioni può essere uno strumento utile ma non sufficiente. Il sistema delle prenotazioni online, oltre che essere la strada più lunga, più tortuosa, crea difficoltà e disparità quantomeno nei tempi (rincorsa a chi riesce per primo); altresì è un sistema che crea enormi difficoltà alle persone che, invece, potrebbero essere vaccinate, a chilometro zero, dal proprio Medico che, tra l'altro, ne conosce fragilità e condizione sanitaria, o dal proprio Farmacista.

Certo dell'accoglimento della presente, nel ringraziarLa per il lavoro impegnativo e difficile che sta svolgendo per la soluzione delle annose problematiche della Sanità in Calabria, l'occasione è gradita per porgere, Auguri di Buona Pasqua.

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro