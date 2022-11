Valentina Della Rosa: il beachwear che nasce da un sogno

Presentato il progetto “Valentina Della Rosa”: il beachwear diventa luxury

“Valentina Della Rosa” è un progetto nato dal sogno di Valentina Stocco: il sogno di una rosa bella, grande e preziosa che con il tempo diventò un bozzetto; il bozzetto uno stampo, lo stampo diventò un ricamo impreziosito di mille paillettes della migliore qualità.

Da qui l’idea di ricamare dei teli da bagno, borse e creare una linea di abbigliamento con quel bellissimo capolavoro. Utilizziamo i teli da mare ogni giorno, nel tempo dedicato a noi stessi. Ma non esistevano teli che raccogliessero davvero l’idea di quel lusso intimo e speciale che immaginava Valentina, il lusso più vero, quello rivolto – prima di tutto – a sé stessi.

Così Valentina unì il tessuto migliore, unico, morbido e confortevole. Un laboratorio dove si potessero realizzare e rifinire a mano i suoi bellissimi ricami e la elegante scatola per confezionare manualmente ogni singolo telo. Dai teli mare, il progetto si è ampliato prima con una linea di borse, per poi abbracciare anche il mondo dell’abbigliamento, con capi pensati per il mare ma perfetti per essere indossati anche in città e in numerosi altri contesti.

Valentina Della Rosa è portavoce di un Made in Italy fatto di tessuti pregiati, ricami preziosi ed unici, creazioni in ricchissimo pizzo chantilly. Capi dove stile, eleganza, femminilità ed un accurato studio dei materiali si fondono in unicità e particolarità. Oggi Valentina Della Rosa si affaccia sul mercato con un concept innovativo e all’avanguardia: creazioni raffinate, lussuose ed uniche, pronte solo da cogliere ed indossare.

“Perché niente io chiamo questo immenso universo tranne te, mia rosa; in esso tu sei il mio tutto”.

(William Shakespeare)