Valentina Persia, in Sicilia per festeggiare trent’anni di risate

Attrice, comica e ballerina. Una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile. Conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta, Valentina Persia celebra trent’anni di palcoscenico con il suo esilarante spettacolo “Ma che te ridi?!”. Due gli appuntamenti in Sicilia organizzati e promossi da Eventi Olimpo e Comar23: il 4 dicembre al “Teatro Golden” di Palermo e il 5 dicembre al “Teatro Metropolitan” di Catania.

Superata la fatidica ma bellissima età di cinquant’anni, Valentina Persia tira le somme del vissuto con le dovute sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni e, partendo dal presupposto che in matematica non è mai stata un genio… si ride, si balla, si canta, si riflette e - perché no - ci si spoglia…

Un viaggio nella versatilità di un’artista che non ha mai perso la voglia di sorridere e far sorridere gli altri, senza far mancare allo spettatore il richiamo al suo esordio televisivo e teatrale. Dal debutto nel 1994 come concorrente sul piccolo schermo nella trasmissione “La sai l’ultima?” a varietà come “… E io pago!” con il gruppo del Bagaglino e “Ci vediamo in TV” con Paolo Limiti. E ancora le esperienze come attrice di cinema con Christian De Sica, diretta da Carlo Vanzina, e nelle fiction “Caterina e le sue figlie”, al fianco di Virna Lisi, e “L’onore e il rispetto” con Gabriel Garko. Unica donna finalista nell’edizione 2021 de “L’isola dei famosi”!

Rivelazione indiscussa di “Tale e quale show” con le trasformazioni-imitazioni di Gabriella Ferri, Anastacia, Amy Winehouse, Clementino, Pippo Franco e reduce dal successo di “Only fun”, Valentina Persia è pronta a portare in scena il suo tour in lungo e largo per l’Italia e non solo. Tra imitazioni, barzellette, canzoni e momenti d’intimità… “Ma che te ridi?!”.

In Sicilia per due date imperdibili. Mercoledì 4 dicembre 2024 ore 21.00 al “Golden” di Palermo. Biglietti disponibili sul circuito online Liveticket (al link

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=491789&&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3dvalentina%2520persia&InstantBuy=1 ) o presso il botteghino del teatro.

Giovedì 5 dicembre 2024 ore 21.00 al “Metropolitan” di Catania. Biglietti disponibili sui circuiti online Liveticket (al link https://www.liveticket.it/evento.aspx?

Id=491792&&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3dvalentina%2520persia&InstantBuy=1 ) e Boxoffice Sicilia (al link https://www.boxol.it/it/event/valentina-persia-ma-che-te-ridi-teatro-metropolitan-catania/505932) o presso il botteghino del teatro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 333 8191113.