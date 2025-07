“Varadero” è il nuovo singolo di Matthew Sax, Flashmob e Botteghi

Tempo di lettura: ~2 min

Ascolta “Varadero” su Spotify: http://tiny.cc/bl8q001

Matthew Sax, musicista e dj/producer italiano, pubblica su d:vision il suo nuovo singolo dal titolo “Varadero”, in collaborazione con Flashmob e Botteghi.

"Varadero", il nuovo singolo di Matthew Sax, Flashmob e Botteghi, si distingue per un vocal coinvolgente e una melodia irresistibile che catturano l’attenzione dall’inizio alla fine. Il brano si caratterizza per un sound ipnotico, di genere tech house, creando un’atmosfera unica e tutta da vivere. "Varadero" invita l’ascoltatore a lasciarsi trasportare completamente dalle sue vibrazioni travolgenti.

Il nuovo singolo “Varadero” sta già suonando nei migliori party e club di Ibiza e ha già ricevuto il supporto da djs/producers internazionali come Jamie Jones, Ferreck Dawn, Shiba San e Paco Osuna, per citarne alcuni.

Matthew Sax commenta così il suo nuovo singolo “Varadero”:

“Varadero per me è un disco importantissimo, forse il mio traguardo più grande finora. Collaborare con Flashmob e Botteghi credo sia il sogno nel cassetto per molti dj,

e sono felicissimo di esserci riuscito”.

Mattia Romio, conosciuto come Matthew Sax, dopo alcuni anni di studio al conservatorio, si dedica alla creazione di musica elettronica e grazie al suo sound ricco di sperimentazione, ha coinvolto rapidamente l'amore del pubblico da club e il riconoscimento da parte di noti artisti come Don Diablo, Oliver Heldens, Kryder, Jude & Frank, MOTi, Nicola Fasano, Botteghi e Rudeejay, per citarne alcuni. Matthew Sax, ad oggi, ha pubblicato le sue produzioni su d:vision, EGO Music, Saifam, Time Records, Zero Cool e Blanco y Negro. Il suo singolo "Cumbia Flute" (Zero Cool) raggiunge l'ottava posizione della classifica Hype mondiale su Beatport.

Nel 2025 Matthew Sax pubblica “Varadero” con Botteghi e Flashmob su d:vision, una release su Undr The Radr (label di Roger Sanchez), “Vamos Dançar” su Rise (Time Records) e “Sangria” in collaborazione con Dennis Cartier su Ego Music. I live di Matthew Sax si contraddistinguono grazie ai suoi dj set accompagnati dalle sue imperdibili e coinvolgenti esibizioni con sax dal vivo.

