Venerdì 7 marzo al Teatro Ariston di Sanremo, alla vigilia della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’attrice CHIARA BURATTI porta in scena il monologo “QUATTRO DONNE”

Venerdì 7 marzo, alla vigilia della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’attrice CHIARA BURATTI sarà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) con il monologo “QUATTRO DONNE”.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne e sul sito del Teatro Ariston di Sanremo.

Scritto dalla stessa Chiara Buratti insieme a Giannino Balbis, “Quattro Donne” è un viaggio emozionante ispirato a “Four Women” di Nina Simone, brano che nel 1967 ritraeva quattro figure femminili afroamericane segnate dalla vita quotidiana.

Lo spettacolo porta in scena quattro donne, interpretate da Chiara Buratti, accomunate da una sensibilità fuori dal comune, mescolando momenti di riflessione, commozione e ironia. A condurre la narrazione è un angelo-messaggero, interpretato da Tommaso Massimo Rotella, che firma anche la regia dello spettacolo. Il suo compito è invitare le protagoniste a raccontare le loro storie, con la possibilità che una sola di loro possa tornare sulla Terra.

Le quattro figure femminili sono Pannonica de Koenigswarter, mecenate del jazz e figura chiave per Thelonius Monk e l’intera musica jazz; Maryam Mirzakhani, brillante matematica iraniana, prima donna a vincere la Medaglia Fields; Suzanne Lenglen, tennista francese rivoluzionaria, icona dello sport e della moda e, infine, una misteriosa portiera di un motel, simbolo di chi, pur non avendo lasciato un segno nella storia, conserva la certezza di poterlo fare.

Nel corso dello spettacolo, la somma delle loro storie fa emergere una quinta figura: una donna universale, forte e fragile, unica e non replicabile. Nel finale, sempre diverso, è il pubblico a decidere quale donna far tornare sulla Terra attraverso una votazione.

«Ogni donna ha una storia che merita di essere raccontata. Io ne ho scelte quattro che potrebbero essere interpretate ovunque, in una strada, su un prato, da una finestra – racconta Chiara Buratti – Farlo dal palco dell’Ariston, però, ha un sapore diverso. Lì sono salite così tante donne eccezionali e rivoluzionarie che io, con le mie storie, non posso far altro che provare a essere il loro prolungamento».

“Quattro Donne" è uno spettacolo scritto da Chiara Buratti, con la collaborazione di Giannino Balbis. La produzione è curata da Orlantibor. In scena Chiara Buratti è affiancata da Tommaso Massimo Rotella, che firma anche la regia. La performance viene arricchita dalle sonorizzazioni dal vivo di Antonio Gatti che proporrà, in tempo reale, elaborazioni di voce e musica e plasmerà nuovi DNA sonori per rendere unico e non replicabile lo spettacolo. La cura dei dettagli estetici è affidata ad Alessandra Maregatti, che firma i costumi, e a Doria1905 che si è occupata dei copricapi. “Quattro Donne” è anche un progetto sinestetico, grazie alla collaborazione con Hilde Soliani, artista del gusto e dell’olfatto, che ha realizzato quattro profumi ad hoc, ispirati alle personalità delle quattro donne.

Chiara Buratti è un’attrice, conduttrice e giornalista. Vanta un percorso artistico che spazia dal teatro, al cinema, fino alla televisione. Dal 2015 porta in scena il monologo “L’ultimo giorno di sole” scritto da Giorgio Faletti e ha inoltre collaborato con il Teatro Regio di Torino come narratrice per diverse opere. In televisione è un volto noto di Rai Scuola.