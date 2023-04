Venerdì la presentazione del libro "A scuola con...filosofia" di Massimo Iiritano

"Nell'ultimo periodo è maturata la consapevolezza di una situazione di malessere psicologico individuale e collettivo causata da un approccio inadeguato di alcuni professori (soprattutto nei confronti delle classi ginnasiali) che tramite un metodo educativo oppressivo e, a livello umano, a tutti gli effetti alienante, non favoriscono un ambiente sereno adatto all'apprendimento".

Così scrivono gli studenti del liceo Berchet di Milano, ma è questo solo l’ultimo campanello di allarme, in una serie infinita di segnali di malessere che a vario modo da anni ormai lamentano una situazione difficilmente sostenibile, o comunque clamorosamente fallimentare dal punto di vista educativo.

Sanremo 2021, all’indomani della vittoria, i Maneskin, gruppo emergente di giovani musicisti romani, dichiara: “dedichiamo la nostra vittoria a quel prof che ci diceva di stare zitti e buoni!”

Damiano, Vittoria e gli altri, vengono da esperienze scolastiche diverse, alcune condivise altre no, tutti da scuole superiori molto prestigiose e storiche del centro di Roma. Alcuni di loro hanno addirittura abbandonato gli studi, altri hanno proseguito tra difficoltà e incomprensioni, nessuno di loro, evidentemente, ha trovato nella scuola il luogo dove coltivare, conoscere, “educare” le proprie migliori potenzialità e il proprio talento. Giovani di successo, clamorosamente mondiale in pochissimi mesi, NONOSTANTE la scuola. Ostinatamente fuori e contro di essa.

E con quel carico ancor più evidente di rancore e rabbia repressa, che esploda tutta in quella dichiarazione: fulminante, senza scampo.

Così si apre uno dei capitoli centrali del volume in cui Massimo Iiritano prova a proporre una via, teorica e pratica, per ripensare il modo di essere a scuola.

Quanto dialogo educativo avviene, concretamente, ogni giorno, nelle nostre aule e nelle nostre classi?

Beh, forse una rilevazione di questo tipo di dato, che non mi pare sia mai stata tentata, potrebbe darci,

meglio di tante altre rilevazioni e analisi “quantitative”, la misura di quanto risulti adeguato, oggi, il

nostro sistema educativo…

"A scuola con … filosofia” potrebbe allora proporre lo stile difficile di un nuovo modo di stare a scuola: insieme ai ragazzi, in ascolto delle loro e delle nostre inquietudini. Lasciando da parte programmi, verifiche, interrogazioni, per mirare finalmente all’essenziale. A partire da questi e altri spunti, direttamente proposti dai ragazzi che interverranno nel dialogo con l’autore, condotto dalla prof.ssa Raimonda Bruno, si avvierà un confronto che, al di là della “presentazione” del libro, ci interessa tutti: docenti, discenti, educatori, famiglie.

Del libro, che è inserito nel programma del progetto Gutenberg 2023, si è già parlato nel corso della trasmissione Fahrenheit di Radio3 e il giornale vita.it lo ha inserito tra i titoli necessari per ripensare la scuola ( https://www.vita.it/it/article/2023/03/24/una-scuola-da-rifare/166221).

Venerdì 14 aprile ore 17, Biblioteca comunale De Nobili Catanzaro